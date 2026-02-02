　
國際

26歲女歌手毒發猝逝！家中熟睡「竟被蛇咬」　友人驚曝：抓到2條

▲▼奈國26歲女歌手驟逝！家中熟睡「竟被蛇咬」　驚悚抓蛇畫面瘋傳。（圖／翻攝X、IG@nanyah_music）

▲恩旺格內家中抓出蛇。（圖／翻攝X、IG@nanyah_music）

記者吳美依／綜合報導

奈及利亞26歲新秀女歌手恩旺格內（Ifunanya Nwangene）驚傳身亡，原因竟是在位於首都阿布加（Abuja）的家中，突然被蛇咬傷，噩耗震驚當地演藝圈。

熟睡中被蛇咬　搶救後喪命

這起事件發生在1月31日，社群媒體流傳影片顯示，捕蛇人員從公寓移出一條蛇，周遭民眾見狀驚聲尖叫，「是一條眼鏡蛇！」

友人歐賓納（Hillary Obinna）向BBC透露，恩旺格內當時正在住處睡覺，卻突然被蛇咬醒。事後，屋內又發現第二條蛇。

恩旺格內先到附近診所求醫，但診所缺乏抗蛇毒血清而轉往大醫院，未料大醫院也僅備有一種血清。

另一名友人埃祖格武（Sam Ezugwu）得知消息立刻趕到醫院，「他們試圖讓她病情穩定下來時，她無法說話，只能比手勢，呼吸非常困難。」他緊急駕車到處尋找血清，返回時卻得知恩旺格內已經回天乏術。

羅生門　醫院駁斥血清短缺

在奈及利亞，大多數蛇咬案例發生在鄉村地區，恩旺格內卻在首都高級地段住處內身亡，讓民眾深感震驚。

不過，賈比聯邦醫療中心（The Federal Medical Centre, Jabi）1日發布聲明，駁斥血清短缺說法。根據聲明，該院醫療團隊進行「迅速但全面」的檢查後，發現患者因併發症嚴重，轉送加護病房前病況急轉直下，最終「無法挽回性命」。

該院強調，「我們的醫護人員提供立即且適當的治療措施，包含心肺復甦、靜脈輸液、鼻腔供氧及多價抗蛇毒血清注射……我們對醫療團隊的照護品質與專業深具信心。」

▼恩旺格內驟逝震驚全國。（圖／翻攝IG@nanyah_music）

▲▼奈國26歲女歌手驟逝！家中熟睡「竟被蛇咬」　驚悚抓蛇畫面瘋傳。（圖／翻攝X、IG@nanyah_music）

全方位才女驟逝　奈國粉絲哀悼

恩旺格內2021年參加《奈及利亞好聲音》（The Voice Nigeria）而走紅，不僅擅長爵士、歌劇、古典樂、靈魂樂等多元曲風，本業更是一名建築師，堪稱全方位才女。她原訂今年舉辦首場個人演唱會，未料卻因意外猝逝。

埃祖格武悲傷表示，恩旺格內原本是一顆「冉冉升起的新星」。歐賓納形容，她「是一個非常美好的女孩，她很謙遜，非常聰明而且非常有才華。」許多粉絲也紛紛在社群媒體上發文哀悼。

蛇咬年奪上萬命　奈國醫療引疑慮

BBC指出，此事件發生之際，奈及利亞的醫療品質及病患安全問題，再度引發爭議。此前該國已發生一系列醫療疏失案件，為了回應輿論怒火，衛生部長承認醫療體系存在「系統性挑戰」，並宣布針對「臨床管理與病患安全」成立全國工作小組。

世界衛生組織（WHO）指出，在許多熱帶及亞熱帶國家，毒蛇咬傷都是一個被長期忽略的公衛問題。根據該機構資料，非洲每年通報43.5萬至58萬起需要治療的蛇咬案例，大多發生在醫療體系最薄弱、醫療資源最有限的鄉村地區。在撒哈拉以南地區，每年約3萬人因此喪命，但實際數字恐更高。

專家指出，抗蛇毒血清短缺、價格昂貴且保存不易，導致許多人被迫求助傳統醫者，也導致實際案例數量難以估計。

奈政府點頭　川普：美軍徹底殲滅ISIS據點

奈政府點頭　川普：美軍徹底殲滅ISIS據點

美國總統川普（Donald Trump）近日在專訪中透露，他已下令美軍對奈及利亞境內的聖戰組織據點發動「致命攻擊」，並強調相關營地已遭徹底殲滅。奈及利亞政府隨後證實，這批針對該國西北部武裝分子基地的空襲行動，是在奈及利亞政府同意下，由美方出動無人機發射精準導引武器執行。

即／川普：美軍對奈及利亞ISIS目標發動攻擊

即／川普：美軍對奈及利亞ISIS目標發動攻擊

奈及利亞清真寺爆炸　疑自殺炸彈攻擊5死35傷

奈及利亞清真寺爆炸　疑自殺炸彈攻擊5死35傷

女低頭發現　「世界第二毒蛇」鑽進球鞋

女低頭發現　「世界第二毒蛇」鑽進球鞋

兄弟聯手「放毒蛇咬死親爸」　詐領千萬保費

兄弟聯手「放毒蛇咬死親爸」　詐領千萬保費

