美麗島民調／賴清德滿意度46%大漲5.4個百分點　信任度黃金交叉

▲賴清德。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

《美麗島電子報》今（2日）公布最新「1月國政民調」，針對「總統賴清德信任度、施政滿意度」、「閣揆卓榮泰施政滿意度」進行調查，結果顯示，有46.9%民眾信任賴清德、43.3%不信任，呈現黃金交叉，更是在去年7月後，信任度再度高於不信任。而賴清德施政滿意度，有46%滿意，相較上月增加5.4個百分點、另外有48%不滿意，已接近去年6月大罷免投票前1個月的執政滿意度。另外，卓榮泰施政則是43.2%滿意，另有42.3%不滿意，滿意度是去年5月以來首度高於不滿意，也呈現黃金交叉。

總統賴清德信任度、施政滿意度

針對「賴清德施政滿意度」，《美麗島電子報》調查，有46%滿意賴總統的執政表現，其中16.9%很滿意、29.1%還算滿意，相較上月增加5.4個百分點，另有48%不滿意，其中29.7%很不滿意、18.3%有點不滿意，則比上月減少4.2個百分點，已接近去年6月暨大罷免投票前1個月的執政滿意度。

▼美麗島1月國政民調。（圖／美麗島電子報提供）

針對「賴清德信任度」，有46.9%信任賴總統，其中21.9%很信任、25%還算信任，相較上月上升4.3個百分點，另有43.3%不信任賴總統，其中28.6%很不信任、14.7%有點不信任，則比上月減少5個百分點。進一步分析，信任度呈現黃金交叉，更是在去年7月以後，信任度再度高於不信任，大致回復到去年6月暨大罷免投票前1個月的信任評價。

行政院長卓榮泰施政滿意度

針對「卓榮泰施政滿意度」，有43.2%滿意卓榮泰擔任閣揆表現，其中15.3%很滿意、27.9%還算滿意，比上月增加5.1個百分點，另有42.3%不滿意，其中24.7%很不滿意、17.6%有點不滿意，比上月減少2個百分點，未明確回答的有14.6%，值得注意是滿意度是去年5月以來首度高於不滿意，並與去年4月的滿意度評價幾乎相同，呈現黃金交叉。

此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2026年1月26至28日，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1075人（住宅電話698人、行動電話377人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。