　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美麗島民調／賴清德滿意度46%大漲5.4個百分點　信任度黃金交叉

▲賴清德。（圖／記者湯興漢攝）

▲賴清德。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

《美麗島電子報》今（2日）公布最新「1月國政民調」，針對「總統賴清德信任度、施政滿意度」、「閣揆卓榮泰施政滿意度」進行調查，結果顯示，有46.9%民眾信任賴清德、43.3%不信任，呈現黃金交叉，更是在去年7月後，信任度再度高於不信任。而賴清德施政滿意度，有46%滿意，相較上月增加5.4個百分點、另外有48%不滿意，已接近去年6月大罷免投票前1個月的執政滿意度。另外，卓榮泰施政則是43.2%滿意，另有42.3%不滿意，滿意度是去年5月以來首度高於不滿意，也呈現黃金交叉。

總統賴清德信任度、施政滿意度

針對「賴清德施政滿意度」，《美麗島電子報》調查，有46%滿意賴總統的執政表現，其中16.9%很滿意、29.1%還算滿意，相較上月增加5.4個百分點，另有48%不滿意，其中29.7%很不滿意、18.3%有點不滿意，則比上月減少4.2個百分點，已接近去年6月暨大罷免投票前1個月的執政滿意度。

▼美麗島1月國政民調。（圖／美麗島電子報提供）

▲▼美麗島1月國政民調。（圖／美麗島電子報提供）

針對「賴清德信任度」，有46.9%信任賴總統，其中21.9%很信任、25%還算信任，相較上月上升4.3個百分點，另有43.3%不信任賴總統，其中28.6%很不信任、14.7%有點不信任，則比上月減少5個百分點。進一步分析，信任度呈現黃金交叉，更是在去年7月以後，信任度再度高於不信任，大致回復到去年6月暨大罷免投票前1個月的信任評價。

▲▼美麗島1月國政民調。（圖／美麗島電子報提供）

行政院長卓榮泰施政滿意度

針對「卓榮泰施政滿意度」，有43.2%滿意卓榮泰擔任閣揆表現，其中15.3%很滿意、27.9%還算滿意，比上月增加5.1個百分點，另有42.3%不滿意，其中24.7%很不滿意、17.6%有點不滿意，比上月減少2個百分點，未明確回答的有14.6%，值得注意是滿意度是去年5月以來首度高於不滿意，並與去年4月的滿意度評價幾乎相同，呈現黃金交叉。

▲▼美麗島1月國政民調。（圖／美麗島電子報提供）

此民調由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間為2026年1月26至28日，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。其中樣本規模成功完訪1075人（住宅電話698人、行動電話377人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
383 1 8573 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
受害人裸照全看光！淫魔檔案驚見近40張無碼照　司法部急下架
快訊／台股收盤大跌　跌幅前5個股曝
大S紀念雕像落成　小S神情哀傷...具俊曄緊摟S媽畫面曝光
快訊／又夢到！　40歲男刮中2次100萬
快訊／決定了！白沙屯媽祖丙午年北港進香　農曆2月26日登轎出
美麗島民調／賴清德滿意度46%大漲5.4個百分點　信任度黃金
LIVE／白沙屯媽祖北港進香　擲筊擇日

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

美麗島民調／鄭麗文負面評價53.5%高過國民黨　泛藍、小草不滿暴增

美麗島民調／53%滿意台美關稅談判　52.9%認賴清德該赴立院國情報告

美麗島民調／賴清德滿意度46%大漲5.4個百分點　信任度黃金交叉

「裝什麼潢？」　黃國昌不滿劉書彬裝潢立院辦公室：到最近才知道

找親人！國民黨今赴中交流　沈伯洋：洗國族認同、沒學到國共內戰教訓

李貞秀中配立委疑慮　吳思瑤秀表格嗆：30秒就能下載卻花時間批評

新頭殼民調／高雄市長支持誰？　賴瑞隆43.9%大勝柯志恩11.6個百分點

柯建銘、蔡其昌總召之爭　吳思瑤讚：兩個都是the best

曝李貞秀已申請放棄大陸國籍　陳智菡：她明天就職時可報告

府院評估「不副署」藍白爭議3法　民進黨團表態支持

黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」

撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

太狂！全恩菲首套實戰球衣拍出3.5萬高價　本人親揭首秀時間

想瞞著薩摩耶偷偷出門　轉頭發現牠在門口XD

黃仁勳：從未承諾砸千億美元投資OPEN AI　對每一輪融資都會評估

輝達總部未定案　黃仁勳喊「簽約很簡單」盼快開工

阿信「同件衣服摔兩次」向現場五迷索吻！　見蕭秉治「飛奔下台」：發生見不得人的事？

美麗島民調／鄭麗文負面評價53.5%高過國民黨　泛藍、小草不滿暴增

美麗島民調／53%滿意台美關稅談判　52.9%認賴清德該赴立院國情報告

美麗島民調／賴清德滿意度46%大漲5.4個百分點　信任度黃金交叉

「裝什麼潢？」　黃國昌不滿劉書彬裝潢立院辦公室：到最近才知道

找親人！國民黨今赴中交流　沈伯洋：洗國族認同、沒學到國共內戰教訓

李貞秀中配立委疑慮　吳思瑤秀表格嗆：30秒就能下載卻花時間批評

新頭殼民調／高雄市長支持誰？　賴瑞隆43.9%大勝柯志恩11.6個百分點

柯建銘、蔡其昌總召之爭　吳思瑤讚：兩個都是the best

曝李貞秀已申請放棄大陸國籍　陳智菡：她明天就職時可報告

府院評估「不副署」藍白爭議3法　民進黨團表態支持

「精實的羅戈」回來了！　兄弟王牌高強度訓練只為贏回總冠軍

去年捷運中和新蘆線進出站統計「松江南京奪橘線通勤王」　中和段4站點名列前十

美麗島民調／鄭麗文負面評價53.5%高過國民黨　泛藍、小草不滿暴增

寶可夢卡牌也要調漲價格了　官方曝原物料價格上漲

驚悚！高雄聯結車急煞「鋼鐵軸心」噴出　路邊轎車慘遭砸

好市多上架新品科克蘭面紙！「簡體字包裝」會員全炸了

桃園鐵皮屋暗藏推筒子職業賭場　警凌晨攻堅逮35人抄105萬賭資　

買賣房屋前先看這張圖！永慶房屋揭露房市投機炒作警訊

「粉紅超跑」4/13凌晨起駕進香8天7夜　3/11起受理報名

南投30歲男聽投注站閒聊「五路財神」　加買刮刮樂幸運中500萬

【橘貓宵夜隊】攤位前排隊等肉肉 偷插隊還會受貓拳攻擊XD

政治熱門新聞

謝典林開箱700坪豪宅！吳音寧：三代立委只富謝家

毛嘉慶性騷疑雲延燒　劉芩妤發文打破沉默

李貞秀未交退籍證明　內政部：1年內補齊否則解職

江啟臣深夜發聲：已簽署黨中央協議

到底誰中800萬？一票北市議員喊不是我　議長發聲了

賴清德轟藍白「希望國人評評理」　請託韓國瑜發揮功能速審總預算

王瑞德：今彩539頭獎得主非國民黨議員

「裝什麼潢？」　黃國昌不滿劉書彬裝潢立院辦公室：到最近才知道

曝李貞秀已申請放棄大陸國籍　陳智菡：她明天就職時可報告

柯文哲控新北環境改變太慢　黃國昌：侯友宜政見落實率嚇人的高

新頭殼民調／高雄市長支持誰？　賴瑞隆43.9%大勝柯志恩11.6個百分點

美麗島民調／賴清德滿意度46%大漲5.4個百分點　信任度黃金交叉

基隆正妹女議員未登記選連任！　民進黨緊急了解中

北市府酸雙標用抖音！林楚茵：8年前就棄用　勸蔣萬安回頭是岸

更多熱門

相關新聞

新頭殼民調／高雄市長支持誰？　賴瑞隆43.9%大勝柯志恩11.6個百分點

新頭殼民調／高雄市長支持誰？　賴瑞隆43.9%大勝柯志恩11.6個百分點

新頭殼（Newtalk）今 （2日）公布最新「2026高雄市長選情民調」，在支持度方面，結果顯示，有43.9%支持民進黨的賴瑞隆，32.3%支持國民黨的柯志恩，雙方差距11.6個百分點，特別的是，在無政黨傾向者支持度方面，柯志恩22.1%支持、賴瑞隆13.9%支持，柯志恩領先8.2個百分點；在看好度方面，有55.8%認為是賴瑞隆當選，僅23.9%認為是柯志恩。另外，高雄市長陳其邁施政滿意度，結果顯示，有75.5%滿意，僅有16.9%不滿意。

從15%關稅談起　立法院此刻承擔的不只是表決責任

從15%關稅談起　立法院此刻承擔的不只是表決責任

賴清德轟藍白「希望國人評評理」　請託韓國瑜發揮功能速審總預算

賴清德轟藍白「希望國人評評理」　請託韓國瑜發揮功能速審總預算

「由藍轉綠」高揚凱嗆鄭麗文辯論　國民黨回擊了

「由藍轉綠」高揚凱嗆鄭麗文辯論　國民黨回擊了

吳子嘉稱連任總召目的是跟賴清德討債　柯建銘喊告：其心可議

吳子嘉稱連任總召目的是跟賴清德討債　柯建銘喊告：其心可議

關鍵字：

美麗島民調賴清德卓榮泰滿意度信任度民進黨國政民調

讀者迴響

熱門新聞

直擊／大S紀念雕像現場照曝光！紀念碑刻上「S」字樣

Melody遭服務業集體爆料奧客行徑

Chappell Roan「乳環掛禮服」

Melody遭集體指控「服務業殺手」奧客行逕惹議

新北男闖入住家「躺床」性侵　女驚醒轉頭崩潰！他撐頭：怎麼是妳

一堆女生都在穿！「1保暖神物」恐壓壞血管　醫示警了

台股將封關！　投資人「年前最易犯的錯」曝

探8℃！　下波「很強冷空氣」凍3天

惡劣清潔隊員痛毆老夫婦　竟反告正義男大生

爛痘搞1年！女大生臉上「百隻8腳蟲蠕動」猛生小孩

痛毆老夫婦惡徒身分曝！竟是高雄環保局清潔隊員

小S女兒Lily約會高帥男！穿白色情侶裝互動超甜

21歲男宣布獨立建國！當總統領薪水

頑童道歉了！　台中開唱「被嫌太吵擾民」致歉：短期內不會再回來

13歲妹確診胃癌晚期！元凶竟是爸爸害的

更多

最夯影音

更多
黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」

黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」
撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面