人妻砍下丈夫生殖器「雙手染血出門購物」　女兒驚嚇發現報案

西班牙發生一起誇張命案，一名55歲女子瘋狂用刀攻擊67歲丈夫，並且割下對方生殖器，雙手沾滿鮮血的她後來還跑去購物。警方發現受害者屍體後，已經將女子逮捕。

丈夫陳屍家中 55歲妻落網

事件1月30日發生在西班牙北部城市畢爾包(Bilbao)，警方接獲一起命案報案前往當地一處民宅，在屋內發現男性遺體，且身上有明顯的暴力跡象，受害者妻子當時也在家中，後來坦承犯案。

巴斯克自治區警方發表聲明表示，「今天上午，一名55歲拉丁裔女子在畢爾包被捕，她涉嫌在位於Uribarri街區的家中，將67歲歐洲裔丈夫殺害」。

鄰居眼中完美夫妻 女殺夫後外出購物

當地媒體報導，受害者身上多處有嚴重刀傷，包含頸部，生殖器也遭切下，女子行凶後還出門購物，案件是被2人的女兒發現後報案。鄰居透露，2人居住在當地已經5年，看起來像是一對「完美的夫妻」，沒想到會發生命案。