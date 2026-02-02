訂日本機場包車　爽約還封鎖「司機乾等2小時」！台灣奧客身分曝

▲台灣旅客爽約還封鎖。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

為求旅遊便利，不少民眾出國前會預訂機場接機服務。不過近日有包車業者指出，一名台灣旅客預訂北海道新千歲機場接機行程，當天卻未現身，也未提前取消，讓日本司機在機場等候長達2小時，聯繫後才發現遭對方封鎖，至今未收到任何款項，事件曝光後引發網友熱議。

新千歲機場接機 司機苦等2小時



一名經營包車服務的網友在Threads發文，日前接獲台灣旅客預訂北海道新千歲機場接機服務，雙方事前已確認班機資訊，並建立接機群組，將日本司機與旅客一同加入。日本司機當時在群組中表示「在到達大廳見」，並於隔天提醒「貴賓，取完行李說一聲」。

不過，旅客始終未回應，司機在機場等候長達2小時未見人影，事後致電聯繫旅客，才發現已遭對方封鎖。原PO表示，日本相當重視信譽與守約精神，若臨時取消行程，理應事先告知，而非讓司機白等。即便如此，包車公司仍已依約支付日本司機全額費用，相關損失由業者自行吸收。

聯繫未果遭封鎖



事件曝光後，原PO試圖再度尋找該名旅客，卻發現對方已更換LINE與臉書頭貼。貼文曝光，釣出網紅「四叉貓」留言，查找相關線索後，發現該名台灣旅客疑似在高雄市經營一間便當店。

其他網友紛紛留言，「這位台灣人太丟臉了，在高雄的能否去店家提醒他一下，把錢給付了吧」、「他的LINE、社群媒體資訊除了鎖住，還變更得很迅速，而且他發現自己的店名資料被查到，迅速變更了Google上的店名名稱資訊，要規避追查。不只是蓄意、惡意，簡直就像是以前曾經做過一樣的事，太可惡了！惡質到極點」、「自己做生意還這麼不懂誠信，台灣人的臉給丟到日本去了」、「諷刺的是，他的便當店曾有日本客人用餐後給他不錯的評價，結果他去日本卻放鳥日本人」。