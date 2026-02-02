　
    • 　
>
訂日本機場包車　爽約還封鎖「司機乾等2小時」！台灣奧客身分曝

▲台灣虎航今(16)首航桃園-札幌(新千歲)。（圖／記者周姈姈攝）

▲台灣旅客爽約還封鎖。（圖／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

為求旅遊便利，不少民眾出國前會預訂機場接機服務。不過近日有包車業者指出，一名台灣旅客預訂北海道新千歲機場接機行程，當天卻未現身，也未提前取消，讓日本司機在機場等候長達2小時，聯繫後才發現遭對方封鎖，至今未收到任何款項，事件曝光後引發網友熱議。

新千歲機場接機　司機苦等2小時

一名經營包車服務的網友在Threads發文，日前接獲台灣旅客預訂北海道新千歲機場接機服務，雙方事前已確認班機資訊，並建立接機群組，將日本司機與旅客一同加入。日本司機當時在群組中表示「在到達大廳見」，並於隔天提醒「貴賓，取完行李說一聲」。

不過，旅客始終未回應，司機在機場等候長達2小時未見人影，事後致電聯繫旅客，才發現已遭對方封鎖。原PO表示，日本相當重視信譽與守約精神，若臨時取消行程，理應事先告知，而非讓司機白等。即便如此，包車公司仍已依約支付日本司機全額費用，相關損失由業者自行吸收。

聯繫未果遭封鎖

事件曝光後，原PO試圖再度尋找該名旅客，卻發現對方已更換LINE與臉書頭貼。貼文曝光，釣出網紅「四叉貓」留言，查找相關線索後，發現該名台灣旅客疑似在高雄市經營一間便當店。

其他網友紛紛留言，「這位台灣人太丟臉了，在高雄的能否去店家提醒他一下，把錢給付了吧」、「他的LINE、社群媒體資訊除了鎖住，還變更得很迅速，而且他發現自己的店名資料被查到，迅速變更了Google上的店名名稱資訊，要規避追查。不只是蓄意、惡意，簡直就像是以前曾經做過一樣的事，太可惡了！惡質到極點」、「自己做生意還這麼不懂誠信，台灣人的臉給丟到日本去了」、「諷刺的是，他的便當店曾有日本客人用餐後給他不錯的評價，結果他去日本卻放鳥日本人」。

1圖看懂始末！嘉南羊乳「炎上時間軸」曝　經營快1年險翻車

髮「箍」不念ㄎㄨ！他曝「正確讀音」傻眼：從小沒人糾正過

獨／中山大學高層「茶壺風暴」浮檯面　校方否認副校長提前請辭

力挺台大媽媽！律師點出「1關鍵」：下次可以穿得更貴氣

華航贊助WBC中華隊包機　即起同步推日本航線78折優惠

連戰二媳婦過50歲生日！不鋪張慶祝　曝「3個字」生日願望

不懂為何要罵台大媽媽！她頂著油頭「最佩服1點」：請給點掌聲好嗎

北台灣濕冷入夜再探11度　周末恐有強烈冷氣團報到

快訊／1縣市低溫特報！　急凍跌破10度

預約北海道包車！台灣客放鳥封鎖「司機苦等2hrs」　日導遊跨海求助

黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」

撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

太狂！全恩菲首套實戰球衣拍出3.5萬高價　本人親揭首秀時間

想瞞著薩摩耶偷偷出門　轉頭發現牠在門口XD

黃仁勳：從未承諾砸千億美元投資OPEN AI　對每一輪融資都會評估

11重機「集體闖國道」畫面曝光　1車1罰最高6000元

輝達總部未定案　黃仁勳喊「簽約很簡單」盼快開工

直擊／大S紀念雕像現場照曝光！紀念碑刻上「S」字樣　S家全到齊揭幕

重症醫示警「遊日韓疫情警報」：出國只是換種病毒中！

重症醫示警「遊日韓疫情警報」：出國只是換種病毒中！

女星大S因流感併發肺炎病逝於日本，今（2）日滿一週年。而寒假、農曆年前後正值出國旅遊旺季，重症科醫師黃軒強調，很多人出國前只怕行李超重、航班延誤，但身為醫者更怕的是你不知道會中哪種病毒，並示警日本正值流感流行期，單週破6萬人就醫。他犀利點出：「出國不是變健康，你只是換了一種病毒中而已！」

台灣夫妻「北海道滑雪」迷路受困！

台灣夫妻「北海道滑雪」迷路受困！

4億現金搶案　詭異程度直逼「57年前懸案」

4億現金搶案　詭異程度直逼「57年前懸案」

日本30歲蛇蠍女「旅館棄屍」19歲小男友！

日本30歲蛇蠍女「旅館棄屍」19歲小男友！

中國駐日使館籲「勿赴日旅遊」：治安太差

中國駐日使館籲「勿赴日旅遊」：治安太差

