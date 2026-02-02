下令槍殺2警！73歲「最老死囚」王信福聲請再審...抗告駁回確定

▲王信福涉殺警案，人權團體聲請再審遭駁回。（資料圖／ETtoday 2024年製圖）

記者吳銘峯／台北報導

目前關押在看守所中的「最老死囚」王信福，1990年間因涉及嘉義市「船長卡拉OK店」內2名下班警察遭槍殺案件，遭判死刑定讞。但人權團體發現，當時警察遭「右輪手槍」擊斃，但送交刑事局檢驗有無指紋的槍枝卻記載為「左輪手槍」，因此懷疑本案另有隱情，聲請再審，但遭台南高分院以「誤載」為由駁回聲請。全案再抗告，最高法院2日駁回抗告確定。

現年73歲的王信福，是現存死刑定讞者裡最老的死囚。1990年8月10日晚間，王信福帶著懷孕的女友張清梅到「船長卡拉OK店」慶祝，但最後卻發生2名已經下班的黃姓、吳姓員警，在場喝酒時遭槍手陳榮傑持槍殺害，當時也在場的王信福在案發後就逃亡遭到通緝。

陳榮傑於1992年間遭判死刑定讞槍決；但他供稱，槍枝是由王信福提供，開槍也是王信福下令，這也成為王信福遭定罪的一大理由。王信福逃亡多年後，2004年間因眼疾而返回台灣，隨即遭逮捕並提起公訴，雖然王信福不斷喊冤，說陳榮傑乃是李姓友人的小弟、槍枝也是李姓友人提供給陳榮傑，但歷審法院仍判處死刑，最高法院2011年駁回上訴確定，王信福遭判死刑定讞。

但人權團體發現王信福的案件中，當時兇槍為「右輪手槍」，但送交刑事局檢驗有無王信福指紋的槍枝卻記載為「左輪手槍」；另外也認為歷審判決中並未清楚調查陳榮傑與李姓友人之間的關係。因此人權團體以發現新事實、新證據為由，聲請再審。

案經高等法院台南分院調查後，發現當時的兇槍經刑事警察局鑑定結果，該槍為美製0.38吋COLT之6孔右輪手槍，槍管長約二吋，機械性能良好，可供擊發使用，具殺傷力。而該槍試射彈頭具六條左旋來復線，與2名被害人被槍殺採取的彈頭特徵吻合，確認這就是兇槍。

而該兇槍在台南地院審理期間，法官曾經要求重新鑑定，並函請刑事局鑑定。只是當時檢方扣押物品清單內記載為「（右）轉輪手槍乙支」，但地院送鑑定函及刑事警察局鑑定書上均誤載為「左輪手槍1支」，所以台南高分院認為，這僅是「誤載」，並無影響案件事實。此外，台南高分院也認為陳榮傑與李姓友人間的關係，無關本案王信福是否成立殺人罪名，沒必要調查。最後台南高分院駁回王信福的聲請，王信福向最高法院提出抗告。

案經最高法院審理後，最高法院認為台南高分院的裁定並無違誤，因此2日駁回抗告，全案就此確定。王信福的再審聲請遭駁回確定。