生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

國道3/1再啟用3處動態地磅系統　逃磅可罰9萬元

▲▼動態地磅系統示意圖。（圖／高公局提供）

▲動態地磅系統示意圖。（圖／高公局提供）

記者周湘芸／台北報導

為提升國道載重大貨車過磅效率，並遏阻超載及逃磅情形，高速公路局已建置13處主線篩選式動態地磅系統，3月1日起將再啟用國1員林北向、新營北向及國3龍潭南向等3處，若有逃磅情形可處9萬元罰鍰。

高公局指出，主線篩選式動態地磅是於國道主線設置3道門架，載重大貨車行經第1道門架時，動態地磅及車牌辨識系統即記錄車號及車輛總重，明顯未超載車輛的車號會顯示於第2道門架，該車即不須進入地磅站過磅；若車號未顯示CMS上，駕駛人即須依標誌指示進入地磅站過磅，否則視為逃磅。

高公局表示，第3道門架會將逃磅車輛影像予以記錄，並提供國道公路警察局依「道路交通管理處罰條例」第29-2條第4項規定予以舉發，可處9萬元罰鍰。

高公局指出，目前已於國1汐止南向、后里北向、員林南向、新營南向、新市南向、新市北向、岡山北向、國3樹林南向、樹林北向、龍潭北向、後龍南向、後龍北向及田寮北向等13處地磅站建置動態地磅系統，3月1日起將再啟用國1員林北向、新營北向及國3龍潭南向等3處。

高公局呼籲，貨車駕駛裝載貨物勿超載，應平均置放、嚴密覆蓋並捆紮牢固，以免貨物散落或於緊急狀況時影響車輛操控。

