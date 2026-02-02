預約北海道包車！台灣客放鳥封鎖「司機苦等2hrs」　日導遊跨海求助

▲該名旅客放鳥又封鎖包車業者。（圖／翻攝自爆料公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名在日本工作的包車嚮導今（2）日在爆料公社發文求助，指出有台灣旅客昨日抵達北海道新千歲機場後，無故缺席預訂的接機服務，讓司機在機場苦等2小時未果，撥打電話才發現已被對方拉入黑名單。不僅如此，該名旅客已更換LINE頭像並隱藏相關地標資訊，惡劣行徑引發大批網友撻伐。

基於信任未收訂金 日導遊崩潰求尋人

該名嚮導無奈表示，公司基於信任並未提前收取任何費用，原定當天為該名旅客提供接機服務；不料，司機抵達機場後遲遲不見人影。

原PO直言，乘客若要取消應提前告知，而非直接封鎖失聯。在日本信譽比較重要，即便客人未現身，公司仍需支付司機全額工資；同時，他也請求網友協助擴散訊息，尋找這位目前疑似還在日本旅遊的旅客。

神隱行徑曝光 旅客疑心虛隱藏地標

原PO進一步指出，該名旅客在放鳥後動作頻頻，不僅更換了LINE頭像與背景，甚至將原本顯示的「高雄市」地標隱藏。此舉讓原PO相當心寒，認為這種惡意失聯的行為嚴重影響台灣人在日本的聲譽，也對辛苦在場等候的司機造成莫大困擾。

網友洗版怒轟 憂心日本對台觀感下降

消息傳開後，引發大批網友憤慨，紛紛留言譴責這種不負責任的行為，認為這已影響台灣的國際形象，「公佈放鳥人，終身不得進入日本，丟臉丟死人」、「大詐騙大成功」、「這種垃圾出什麼國」、「這個人應該目前還在日本旅遊」。

另外，也有不少人吐槽，「台灣人常常笑大陸人沒文化、行為脫序，但其實台灣人也沒好到哪去」、「身邊越來越多日本人開始討厭台灣人了」。