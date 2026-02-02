　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曝與輝達簽約時間落10至15號　蔣萬安：看黃仁勳行程安排再見面

▲▼台北市長蔣萬安115年度市長與里長有約活動2日來到萬華區，市長蔣萬安率一級行政主管與萬華區在地里長進行市政溝通。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

輝達執行長黃仁勳將於今（2日）結束訪台行程，外界關注是否會趕在離台前與北市府完成輝達新總部用地簽約，黃仁勳昨受訪時坦言，這趟台灣行不會和台北市長蔣萬安會面，但他強調，相當有意願回來和北市府簽約。蔣萬安今日上午受訪表示，這周就會召開估價審議，審議會確定後就可以完成議價訂約，大概2月10日到15日之間完成簽約。

黃仁勳昨面對媒體詢問輝達新總部進度時表示，簽約程序並非難事，希望能儘速定案，並承諾將會再回台與北市府簽約，被問到是否可能在農曆年前、也就是下周再來，黃仁勳則笑說，「我下周還受歡迎嗎？」黃仁勳同時也向台北市政府表達謝意，使新總部得以落腳於北士科，他說，這棟新總部將是一個令人驚喜的存在，不僅會是一棟極其美麗的建築，其規模更將超越以往所見，「它會比你見過的還要大很多」。

由於黃仁勳每次來台行程都非常緊湊，若黃仁勳不在台灣，是否會影響後續簽約？蔣萬安回應，黃仁勳的行程非常緊湊，但雙方一直都有保持聯繫，是否會親自簽約，要看黃仁勳的時間，不過相關的時程進度都會持續進行，和輝達都一直保持溝通，大概2月10日到15日之間完成簽約。

至於先前曾說要請黃仁勳吃美食，但這次無法成行，下周是否有機會嗎？蔣萬安笑著重申，這一切都要看黃仁勳的時間跟行程安排，不過相關時程跟進度都會持續往前進行，而且也都有輝達保持溝通，雙方都充分掌握。

