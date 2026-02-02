偽裝「地板清潔劑」叩關！海巡查獲黑心禽流感疫苗　可施打50萬家禽

▲海巡署偵防分署彰化查緝隊與雲林查緝隊會同農業部等單位共組專案小組，查獲自中國大陸輸入的非法禽流感疫苗。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

海巡署偵防分署彰化查緝隊與雲林查緝隊會同農業部等單位共組專案小組，於雲林地區查獲劉姓主嫌涉嫌自中國大陸輸入來路不明的非法禽流感疫苗，專案小組於多次查緝中，共計查扣黑心動物用疫苗1886瓶，全案依違反《動物用藥品管理法》移送，並於1月20日由雲林地檢署將劉嫌依法起訴。

透過中國大陸空運包裹 假扮「地板清潔劑」躲查緝

專案小組經長期蒐證與跨機關情資整合，發現劉嫌利用中國大陸空運包裹方式，以「地板清潔劑」名義刻意虛報貨品名稱，並結合中國大陸端物流供應鏈規避查緝，貨物入境後再透過國內大型物流平台分送各地貨運站交貨。專案小組掌握關鍵情資後展開行動，逮捕劉姓主嫌一人，查扣的黑心疫苗若流入養殖業，粗估可供約50萬隻家禽施用，由於該用藥成份不明，也未經檢驗，劉嫌為謀取暴利，竟鋌而走險從事不法行為，幸專案小組及時查獲。

非法藥物成分不明 恐成防疫破口

海巡署強調，非法動物用藥成份不明，將危害我國動物防疫體系與公共衛生安全，呼籲相關業者與民眾共同守法，勿使用來路不明的防疫用藥造成防疫破口；另國人若發現海上不法活動或走私偷渡線索及通報外國、中國軍艦、公務船及20噸以下異常目標等，可撥打海巡署「118」免付費報案專線，即有機會獲得豐厚奬金，期藉由全民的力量共同杜絕不法情事，一起為維護社會治安盡一份心力。

▼劉嫌將黑心疫苗以地板清潔劑名義虛報闖關。（圖／記者唐詠絮翻攝）