　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

屏東分署春節前123聯合拍賣　佳冬菜市場建物+恆春完整農地釋出

▲恆春農地拍賣。（圖／屏東執行分署提供）

▲恆春農地拍賣。（圖／屏東執行分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

法務部行政執行署屏東分署將於農曆春節前舉辦2月份「123聯合拍賣會」，訂於2月3日下午3時在屏東分署拍賣室登場。此次推出多項優質標的，包含佳冬鄉菜市場二、三樓建物及恆春鎮完整農地，另有動產股份拍賣，標的多元、價格具吸引力，歡迎民眾把握機會踴躍參與投標。

▲恆春農地拍賣。（圖／屏東執行分署提供）

屏東執行分署115年度2月份123聯合拍賣會當天最受矚目之拍賣標的係位於佳冬鄉啟南路上菜市場之2、3樓建物，現無人使用，將進行第2次拍賣，底價為1412萬元。

在動產部分，2月3日（週二）上午10時30分，在屏東分署拍賣室以喊價之方式拍賣德○企業股份有限公司股份3,840股(並無印刷股票發行)；同日下午3時，將以投標方式拍賣不動產，除拍賣上述菜市場之2、3樓建物外，另將拍賣位於恆春鎮之一筆完整農地，本件拍賣土地使用分區為第二種一般管制區農業用地，屬農業發展條例第 3 條第11 款規定之耕地，權利範圍為全部，底價為1040萬元，拍定後依現況點交，請有興趣的民眾踴躍投標。其他不動產拍賣標的尚有位於車城鄉、霧台鄉之土地，相關拍賣訊息可至屏東分署官網查詢。

屏東分署定期於每個月第「1」週星期「2」下午「3」時於分署（屏東市建豐路180巷28號）舉辦聯合拍賣會，更多的拍賣資訊，可以參閱法務部行政執行署官網（http://www.tpk.moj.gov.tw/）或屏東分署官網（http://www.pty.moj.g ov.tw/）查詢相關拍賣訊息。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
383 1 8573 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
直擊／大S紀念雕像現場照曝光！　S家全到齊揭幕
具俊曄暴瘦仍癡守墓園！　S家建紀念雕像今揭幕
台股下殺692點！　投資專家分析
快訊／光復南路事故　35歲女遭輾死
李貞秀已申請放棄大陸國籍　陳智菡：她明天就職時可報告
幣市再跌！麻吉大哥累計「遭清算241次」帳戶剩65萬
華航飛日本　全航線78折優惠
小S女兒Lily約會高帥男！穿情侶裝互動超甜　照片曝
小五童逼小一學弟「吞3cm磁鐵」！卡腸子還沒出來

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

重機騎士夜騎摔落2米深水溝　車城消防即時救援送醫

屏東男戒指卡手紅腫難耐　龍泉消防隊專業剪除解圍

屏東女跟風投資虛擬幣　家人帶她上警局詢問...保住百萬積蓄

屏東分署春節前123聯合拍賣　佳冬菜市場建物+恆春完整農地釋出

家屬失聯急求助　東港警破門救出疑似中風男送醫

牛隻誤闖檳榔園毀樹　內埔警積極協調促成和解

桃園市立綜合體育館戶外景觀改善工程　開工了！

向外籍生宣導「不當車手」　移民署桃園站進入校園反詐騙

中壢監理站：高齡駕駛人換照新制即將上路

醉男勸友人「勿酒駕」氣得要動手 員警迅速到場實施保護管束

黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」

撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

太狂！全恩菲首套實戰球衣拍出3.5萬高價　本人親揭首秀時間

想瞞著薩摩耶偷偷出門　轉頭發現牠在門口XD

黃仁勳：從未承諾砸千億美元投資OPEN AI　對每一輪融資都會評估

11重機「集體闖國道」畫面曝光　1車1罰最高6000元

輝達總部未定案　黃仁勳喊「簽約很簡單」盼快開工

重機騎士夜騎摔落2米深水溝　車城消防即時救援送醫

屏東男戒指卡手紅腫難耐　龍泉消防隊專業剪除解圍

屏東女跟風投資虛擬幣　家人帶她上警局詢問...保住百萬積蓄

屏東分署春節前123聯合拍賣　佳冬菜市場建物+恆春完整農地釋出

家屬失聯急求助　東港警破門救出疑似中風男送醫

牛隻誤闖檳榔園毀樹　內埔警積極協調促成和解

桃園市立綜合體育館戶外景觀改善工程　開工了！

向外籍生宣導「不當車手」　移民署桃園站進入校園反詐騙

中壢監理站：高齡駕駛人換照新制即將上路

醉男勸友人「勿酒駕」氣得要動手 員警迅速到場實施保護管束

勞退基金前10大持股曝光！台積電續抱　散熱、PCB成新寵

直擊／大S紀念雕像現場照曝光！紀念碑刻上「S」字樣　S家全到齊揭幕

1圖看懂始末！嘉南羊乳「炎上時間軸」曝　經營快1年險翻車

髮「箍」不念ㄎㄨ！他曝「正確讀音」傻眼：從小沒人糾正過

年終金額「少了7萬元」他怒問主管！原因曝　全場：這是常識

獨／中山大學高層「茶壺風暴」浮檯面　校方否認副校長提前請辭

冬季天氣冷颼颼！今年元旦至2月1日　共999人心跳驟停送醫

伊藤大海春訓首度進牛棚　談WBC日本隊角色：希望擔任先發

「補強規劃從來不是單一成績導向」　平野惠一談教練團異動

中華電信用國際認證網速，幫你超前部署最佳網路品質！網路門市再加碼抽12萬瑞士旅遊、早鳥限定8,888點發財金  

【早知道教他叫爸爸】教孩子叫媽媽超有愛＞＜！3年後超崩潰…

地方熱門新聞

男子駕贓車拒檢　衝撞警車翻覆受困再查出毒品

醉男勸友人勿酒駕 大動手腳遭壓制

移民署深耕校園　助外籍生安心在台生活

桃園綜合體育館戶外景觀改善工程　開工了

高齡駕駛人換照新制　即將上路

公私協力關懷街友　新北善悅協會圍爐送暖迎新年

金色水岸自行車道進度超前　侯友宜：力拚7月底前完工

從竹林到餐桌！新北推「筍之後」環保杯

西門市場南區美食廣場瘋購嘉年華登場黃偉哲發紅包炒熱人氣

牛隻誤闖檳榔園毀樹　警積極協調促成和解

除夕外都開館！基隆室內兒童樂園春節不打烊

看到「水面漂西瓜」千萬別撿！

屏東分署春節前聯合拍賣　佳冬菜市場建物+恆春農地釋出

歷經七年溝通與協調　中壢龍福宮遷建落成

更多熱門

相關新聞

台鐵春節疏運加開64班車　周四開放訂票

台鐵春節疏運加開64班車　周四開放訂票

因應春節連續假期疏運，台鐵公司2月14日起至2月22日全線再加開各級列車64班，其中6班為東線對號列車，6班為西線對號列車，整體春節連假運能較平日增加8%，加開列車於2月5日0時起同步開賣。

除夕外都開館！基隆室內兒童樂園春節不打烊

除夕外都開館！基隆室內兒童樂園春節不打烊

嘉義人氣烤鴨店年菜加碼送龍蝦

嘉義人氣烤鴨店年菜加碼送龍蝦

嘉義社福發500元物資券　家長、學校反應兩極

嘉義社福發500元物資券　家長、學校反應兩極

第1次拜年！女友「討全家紅包」恐噴3萬全傻

第1次拜年！女友「討全家紅包」恐噴3萬全傻

關鍵字：

屏東拍賣不動產農地動產股份春節

讀者迴響

熱門新聞

Melody遭服務業集體爆料奧客行徑

新北男闖入住家「躺床」性侵　女驚醒轉頭崩潰！他撐頭：怎麼是妳

Chappell Roan「乳環掛禮服」

Melody遭集體指控「服務業殺手」奧客行逕惹議

一堆女生都在穿！「1保暖神物」恐壓壞血管　醫示警了

探8℃！　下波「很強冷空氣」凍3天

痛毆老夫婦惡徒身分曝！竟是高雄環保局清潔隊員

爛痘搞1年！女大生臉上「百隻8腳蟲蠕動」猛生小孩

21歲男宣布獨立建國！當總統領薪水

台股將封關！　投資人「年前最易犯的錯」曝

頑童道歉了！　台中開唱「被嫌太吵擾民」致歉：短期內不會再回來

13歲妹確診胃癌晚期！元凶竟是爸爸害的

隋棠認減脂卡關「臀推到190kg」　驚人體態曝光

講「三七五減租」被投訴！師感嘆離職

北市師大分部女墜落　查出是當地居民

更多

最夯影音

更多
黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」

黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」
撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面