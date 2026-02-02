　
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

限今天！7-11厚乳拿鐵「買2送2」　全家咖啡「第2杯10元」

▲▼7-11咖啡優惠，超商咖啡優惠，CITY CAFE，特大杯咖啡。（圖／記者林育綾攝）

▲7-11周一限定，特大杯厚乳拿鐵「買2送2」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

陪上班族加油打氣，超商紛紛推出咖啡優惠，7-ELEVEN今（2）日推出周一限定「快樂咖啡日」，特大杯厚乳拿鐵「買2送2」，還有CITY PRIMA精品咖啡「買7送7」至2月5日；全家指定精品咖啡「加10元多1杯」。

★7-ELEVEN

●OPENPOINT 行動隨時取「周一快樂咖啡日」，2月2日、2月9日限定優惠：

・CITY CAFE 特大杯厚乳拿鐵（冰／熱），買2送2（每會員限購1組）。

・CITY PRIMA 中杯精品馥芮白（冰／熱），2杯109元。

※限精品咖啡、瓜地馬拉限定門市兌領，相關數量與兌換期限依 OPENPOINT APP 說明為準。

▼7-11周一「快樂咖啡日」。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

●OPENPOINT 行動隨時取「一起精品吧！擴大犒賞日」

7-ELEVEN在「OPENPOINT行動隨時取」2月1日至2月5日，推出CITY PRIMA 每月1號「一起精品吧！擴大犒賞日」，指定精品咖啡「買7送7」。

・CITY PRIMA精品美式（大杯，冰／熱，同品項），買7送7。

・CITY PRIMA精品拿鐵（大杯，冰／熱，同品項），買7送7。

・CITY PRIMA精品馥芮白（大杯，冰／熱，同品項），買7送7。

※兌換期限至2026年4月30日，實際兌換與販售依門市公告為準。

▼7-ELEVEN精品咖啡「買7送7」。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

★全家

●APP隨買跨店取，周一限定「Let’s Café 來喝咖啡日」，兌換期限至3月31日，每會員限購2組：

・Let’s Café 大單品美式（大杯），同品項＋10元多1杯（原價100元／杯）。

・Let’s Café 大單品拿鐵（大杯），同品項＋10元多1杯（原價110元／杯）。

▼全家「Let’s Café 來喝咖啡日」。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

●門市｜即日起至2月10日

・大杯特濃美式，買1送1，5折（原價55元／杯）。

・特大杯美式，買1送1，5折（原價60元／杯）。

・燕麥奶拿鐵，買1送1，5折（原價65元／杯）。

・泰式奶茶，買1送1，5折（原價60元／杯）。

▲萊爾富指定咖啡「買1送1」。（圖／業者提供）

●門市｜即日起至2月20日

・鴛鴦珍珠奶茶，特價35元，4.4折（原價79元）。

・泰式珍珠奶茶，特價35元，4.4折（原價79元）。

・檸檬焙烏龍冰茶，特價35元，4.4折（原價79元）。

・鳳梨百香雙Q冰茶，特價35元，4.4折（原價79元）。

・十利抹茶歐蕾，特價29元，5折（原價60元）。

01/31 全台詐欺最新數據

383 1 8573 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

7-11連續5天「買7送7」　全家2杯6折起

7-11連續5天「買7送7」　全家2杯6折起

每逢月初，超商紛紛祭出新一波咖啡優惠，7-ELEVEN自2月1日起至2月5日推出「一起精品吧！」CITY PRIMA精品美式、拿鐵、馥芮白，同品項「買7送7」。全家2月1日至2月6日，Let’s Café特濃美式及拿鐵「2杯66元」，等於最低6折起。

萊爾富開出第3位「台積電股票」得主　幸運門市曝光

萊爾富開出第3位「台積電股票」得主　幸運門市曝光

超商連續5天「買1送1」懶人包

超商連續5天「買1送1」懶人包

快訊／全家開出2張千萬發票！幸運門市一次看

快訊／全家開出2張千萬發票！幸運門市一次看

7-11美式買2送2！超商咖啡優惠一次看

7-11美式買2送2！超商咖啡優惠一次看

黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」

黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」
撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

