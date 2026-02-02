限今天！7-11厚乳拿鐵「買2送2」　全家咖啡「第2杯10元」

▲7-11周一限定，特大杯厚乳拿鐵「買2送2」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

陪上班族加油打氣，超商紛紛推出咖啡優惠，7-ELEVEN今（2）日推出周一限定「快樂咖啡日」，特大杯厚乳拿鐵「買2送2」，還有CITY PRIMA精品咖啡「買7送7」至2月5日；全家指定精品咖啡「加10元多1杯」。

★7-ELEVEN

●OPENPOINT 行動隨時取「周一快樂咖啡日」，2月2日、2月9日限定優惠：

・CITY CAFE 特大杯厚乳拿鐵（冰／熱），買2送2（每會員限購1組）。

・CITY PRIMA 中杯精品馥芮白（冰／熱），2杯109元。

※限精品咖啡、瓜地馬拉限定門市兌領，相關數量與兌換期限依 OPENPOINT APP 說明為準。

▼7-11周一「快樂咖啡日」。（圖／業者提供）

●OPENPOINT 行動隨時取「一起精品吧！擴大犒賞日」

7-ELEVEN在「OPENPOINT行動隨時取」2月1日至2月5日，推出CITY PRIMA 每月1號「一起精品吧！擴大犒賞日」，指定精品咖啡「買7送7」。

・CITY PRIMA精品美式（大杯，冰／熱，同品項），買7送7。

・CITY PRIMA精品拿鐵（大杯，冰／熱，同品項），買7送7。

・CITY PRIMA精品馥芮白（大杯，冰／熱，同品項），買7送7。

※兌換期限至2026年4月30日，實際兌換與販售依門市公告為準。

▼7-ELEVEN精品咖啡「買7送7」。（圖／業者提供）



★全家

●APP隨買跨店取，周一限定「Let’s Café 來喝咖啡日」，兌換期限至3月31日，每會員限購2組：

・Let’s Café 大單品美式（大杯），同品項＋10元多1杯（原價100元／杯）。

・Let’s Café 大單品拿鐵（大杯），同品項＋10元多1杯（原價110元／杯）。

▼全家「Let’s Café 來喝咖啡日」。（圖／業者提供）

★萊爾富

●門市｜即日起至2月10日

・大杯特濃美式，買1送1，5折（原價55元／杯）。

・特大杯美式，買1送1，5折（原價60元／杯）。

・燕麥奶拿鐵，買1送1，5折（原價65元／杯）。

・泰式奶茶，買1送1，5折（原價60元／杯）。

▲萊爾富指定咖啡「買1送1」。（圖／業者提供）

●門市｜即日起至2月20日

・鴛鴦珍珠奶茶，特價35元，4.4折（原價79元）。

・泰式珍珠奶茶，特價35元，4.4折（原價79元）。

・檸檬焙烏龍冰茶，特價35元，4.4折（原價79元）。

・鳳梨百香雙Q冰茶，特價35元，4.4折（原價79元）。

・十利抹茶歐蕾，特價29元，5折（原價60元）。