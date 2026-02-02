　
    • 　
>
國際

受害人裸照全看光！淫魔檔案驚見近40張無碼照　司法部急下架

▲▼ 美國司法部近期公開已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）調查檔案 。（圖／達志影像／美聯社）

▲在司法部公開的艾普斯坦調查檔案中，有近40張未經處理的照片。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國司法部近期公開已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）調查檔案，卻發生嚴重疏失，將近40張未經編輯後製的受害人裸露、露臉照片被公開，臉孔清晰可見。儘管司法部在接獲通知後緊急撤下相關檔案，但已引發抨擊。

司法部審核失職　裸照全看光

這批檔案於1月30日上線，雖然相關法案明文規定必須遮蔽性裸露圖像以及任何可能用於辨識受害者身份的資訊，但紐約時報在查閱文件檔案時赫然發現，這當中包含近40張未經處理的照片。

這些照片包含在文件中，有的拍攝地點似乎是在艾普斯坦私人島嶼海灘，其他則是在私人空間，受害人的年紀看起來很年輕，儘管不清楚是否為未成年人，但身體與臉部特徵完全暴露。

對此，司法部發言人表示，內部正全力著手處理中，針對受害人身分識別資訊進行額外遮蔽、解決受害者疑慮，並針對法案要求需進一步處理的檔案進行修正，一旦完成適當程序，所有相關檔案將會重新發布在網路上。

美國政府已針對紐約時報通報的未經編輯照片進行下架或是後製處理，但至少有7人受害。

▲川普與6名配戴夏威夷花環的女性站在一起。（圖／路透）

政府太輕率　受害者二度傷害

面對政府疏失，曾出庭作證的受害者法默（Annie Farmer）1日直言，這讓原本相信政府會依法保護受害者的她顯得太過天真，「很難想像有比讓全世界下載裸照更惡劣的方式，來傷害本應受保護的受害者」。律師亨德森（Brittany Henderson）也對此感到震驚，怒斥司法部對女性展現的態度極度輕率。

司法部這次公開的文件除了檔案，還包括2000段影片以及18萬張照片，但品質似乎出現落差，有些文件遮蔽受害人的姓名，但此人的名字卻在另外一份文件被露出。不只如此，還有一份電子郵件提及受害者名單，但卻只遮蔽其中一人的姓名，其他數十名受害人的名字全被洩露。

01/31 全台詐欺最新數據

383 1 8573 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

