高雄男違規被叭！竟攔車嗆「誰規定紅燈不能右轉」　警打臉：開罰

記者賴文萱／高雄報導

恐怖行車糾紛！高雄一名騎士綠燈直行時，險些被一輛紅燈右轉的雙載機車擦撞，騎士於是按了喇叭提醒，未料違規的機車居然一路猛追至加油站攔車嗆聲「我是有撞到你嗎？」、「喇叭按那麼大聲幹嘛？」。警方表示，紅燈右轉已違法可開罰，至於是否涉及強制或恐嚇將通知雙方到案釐清。

▲高雄男違規不爽被按喇叭，竟一路猛追攔車嗆聲。（圖／翻攝社會事新聞影音）

根據曝光的行車記錄器，騎士綠燈直行時，突然一輛雙載機車紅燈右轉衝出路口，騎士於是對該車按了喇叭，未料這舉動引起雙載機車騎士不滿，一路狂追至加油站攔車嗆聲。

▲高雄男違規還一路猛追攔車嗆：誰規定紅燈不能右轉。（圖／翻攝社會事新聞影音）

該名違規的雙載騎士披頭就問「你剛剛是怎樣！我有打燈，你難道沒看到嗎？」、「紅燈又怎樣，我不能右轉嗎？誰規定的？」、「你喇叭按那麼大聲幹嘛？害我摔車你有錢賠我嗎？」，隨後嗆聲完就離開。

警方對此表示，針對1月31日在「三民區覺民路與光武口行車糾紛案」，未接獲相關報案資料，但影像中機車違規紅燈右轉，違反道路交通管理處罰條例第53條第2項，可處新臺幣600元以上1800元以下罰鍰。

針對該案是否涉及強制或恐嚇等不法情事，本分局將依法通知雙方到案說明，以釐清相關案情。