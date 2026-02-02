黃國昌金釵遭控抹黑稱「已溝通」　黃守仕怒駁：一句道歉這麼困難？

▲陳語倢。（圖／翻攝自YouTube／民眾之聲）

記者郭運興／台北報導

有意投入新北金山萬里議員選舉的民眾黨汐止區主任、黨代表黃守仕1月26日發出退選聲明，點名遭主席黃國昌四金釵之一的「陳語倢」抹黑攻擊，決定退出黨內初選，陳語倢則回應，這件事情就停了，其實雙方都有坐下來溝通過了。對此，黃守仕1月31日駁斥，對於陳語倢的發言，選擇避重就輕，自己感到憤怒與遺憾，一句真誠的道歉，這麼困難？她也宣布，汐止區主任一職，任期屆滿後，決定不再續任。

針對遭控抹黑初選競爭對手黃守仕，陳語倢1月29日於《民眾之聲》節目表示，兩人已經做過協調，雙方也有坐下來談過了，所以今天來到這邊，希望黨內的紛擾已經稍微停止了，謠言止於智者。

陳語倢表示，黃守仕其實是個很棒的女孩子，很努力、很用心，大家一起在汐止、金山、萬里幫民眾黨開疆闢土都是很好的事情，回過頭來說，自己希望大家紛擾停止，謠言止於智者，對自己而言，會全力以赴為民眾黨在汐止、金山、萬里贏下重要的一席，當然也要感謝黃守仕過去的努力，這件事情就停了，其實雙方都有坐下來溝通過了。

對此，黃守仕1月31日回擊，退選至今，已經近一個星期了。對於陳語倢在《民眾之聲》中的發言，選擇避重就輕，將自身行為推諉至民眾黨中央，自己心中依然感到憤怒與遺憾。一句真誠的道歉，真的這麼困難嗎？即便如此，自己始終沒有等到應有的道歉。

黃守仕表示，這幾天，自己反覆思考一件事，為什麼在政治這條路上，抹黑、造謠、扭曲事實這些在日常生活中被視為不正常的行為，一旦披上政治外衣，卻彷彿成了「理所當然」？

黃守仕直言，這個社會，真的病了，政治本該是理念與能力的競爭，卻逐漸淪為潑髒水的鬥爭；本該讓人民看見希望，卻讓人一次次感到失望。

黃守仕說，自己加入民眾黨的初心，始終沒有改變，「把國家還給人民」、「讓台灣變得正常」，也正因如此，在這樣混亂與失序的狀態中，自己仍深深感動於，黨內依然有人堅持這份初心，沒有隨波逐流，這段時間，也謝謝家人、朋友、黨內夥伴，以及汐止金山萬里的里長鄉親們給的關心與安慰，讓自己知道，自己並不孤單。

黃守仕說，至於接下來的路，自己想，自己在政治上應該暫時放下了，不是因為已經原諒那些惡意的攻擊，而是選擇放過自己，汐止區主任一職，因黨部採一年一聘制度，雖為無給職，但自己今年任期將於1月31日屆滿後，決定不再續任。

黃守仕提到，阿北曾說過「照顧好自己，認真過每一天、快樂過每一天；心存善念、盡力而為，讓我們繼續努力」，接下來，自己會把重心重新放回身上，好好生活、好好照顧自己，認真過每一天，快樂過每一天，心存善念，盡力而為。

▼黃守仕。（圖／翻攝自Facebook／黃守仕）