異物塞進屁！醫開刀驚見「16公分砲彈」　拆彈小組到場

▲醫師開刀取出男子直腸異物，一看才發現是砲彈。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

法國一名24歲年輕男子因劇痛求醫，沒想到醫師開刀後發現，塞入直腸的異物是第一次世界大戰時期砲彈。醫療團隊發現之後立刻報案，警方到場並通知拆彈小組前來處理，現場拉起安全警戒線，醫護人員、病患全被要求撤離，場面一度混亂。

直腸取出一戰砲彈 醫護嚇壞

鏡報報導，這起事件發生在圖盧茲（Toulouse），一名24歲男子1月31日前往隆格伊醫院（Rangueil Hospital），並說明他把物體塞入直腸之後，感到劇痛難耐。只不過當時男子並未說明具體細節。

直到手術開刀之後，醫療團隊才驚覺事態嚴重。法國警方消息人士透露，「在取出異物過程中，醫師才意識到那是一枚一戰時期的砲彈，長約16公分、寬約4公分」。

醫護病患全撤 拆彈小組到場

院方當時立刻報案，警方在凌晨1時40分左右趕抵現場，並通報當地拆彈小組。現場隨後拉起安全警戒線，醫護人員與病患全被要求撤離該區域，專家隨即對砲彈進行檢查。作為預防措施，消防單位也派員進駐。

所幸專家後來確認，雖然是一戰時期砲彈，但已不構成危險。這枚砲彈的來源仍有待釐清，患者則是繼續留在醫院接受觀察。圖盧茲檢察官辦公室已經正式展開調查，希望釐清整起事件的來龍去脈。