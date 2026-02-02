　
地方 地方焦點

牛隻誤闖檳榔園毀樹　內埔警積極協調促成和解

▲牛隻誤闖檳榔園，內埔警協調助雙方和解。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲牛隻誤闖檳榔園，內埔警協調助雙方和解。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

內埔警方日前下午接獲民眾報案，指其位於萬巒大橋河堤旁的檳榔園疑遭牛隻闖入破壞。警方立即前往勘查並主動查訪，順利聯繫到飼主到場說明，經警方耐心協調，促成雙方和解，成功化解紛爭，獲民眾由衷感謝。

內埔警分局萬巒分駐所警員羅家坤，日前下午2點多備勤時，遇一位民眾走進派出所報稱，疑似有牛隻闖進他的檳榔園內破壞檳榔樹，請求警察幫忙調查。

員警查詢後得知，這位年近八旬的陳姓老翁說，他在萬巒大橋河堤旁的檳榔園，疑似遭牛隻闖入並破壞檳榔樹，但現場已無牛隻及其飼主。警方獲報後立即趕往檳榔園勘查，並在附近查找牛隻及其飼主。隨後羅員遇見一位年逾六旬的鄧姓老翁主動表示，他所飼養的牛隻，不慎誤入他人檳榔園，並說他正在找尋檳榔園園主，想要說明牛隻不慎破壞檳榔樹的事，並願意賠償。經員警方中協調，順利促成雙方和解。事後陳姓老翁親自到派出所表達，很感謝警察迅速處理，協助和平解決紛爭。

內埔分局長江世宏表示，民眾飼養牲畜，請善盡管理責任，以免發生糾紛或造成他人財物損失；民眾遇有緊急困難需要幫助，請撥打110或直接向鄰近的派出所求助，員警會提供適當的協助。

