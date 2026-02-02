左轉燈未亮對上搶紅燈！高雄汽機車相撞騎士受傷　2人都挨罰

記者吳世龍／高雄報導

高雄市新興區於今（2）日清晨5時許發生一起交通事故，兩名駕駛疑似因「搶快」雙雙違規受罰。自小客車施姓女駕駛因疑似未依左轉燈號提前轉彎，而詹姓男騎士則因疑似在號誌轉紅燈之際強行通過。這場事故不僅造成機車騎士受傷送醫，更讓兩人面臨最高1800元的罰鍰處分。

▲高雄市新興區發生一起交通事故，兩名駕駛疑似因「搶快」雙雙違規受罰。（圖／記者吳世龍翻攝，下同）

新興分局於2月2日清晨5時10分許接獲報案，指稱中山路與中正路口發生汽車與機車擦撞事故。根據警方初步調查，事故起因為38歲施姓女子駕駛自小客車，由中山路北往南行駛，在欲左轉中正路（往東）時，疑似在左轉箭頭綠燈尚未亮起前即先行左轉。此行為已違反《道路交通管理處罰條例》第48條「不依號誌指示行駛」，將處以新臺幣600元至1800元罰鍰。

另一方面，48歲的詹姓男騎士當時正沿中山路南往北直行，疑似在號誌由黃燈轉為紅燈的瞬間強行通過。該行為違反同條例第60條規定，可處新臺幣900元至1800元罰鍰。

事故發生後，機車騎士詹男頭部及腳部受有擦挫傷，所幸意識清楚，由救護車送往醫院治療；施姓女駕駛則未受傷。警方現場針對雙方進行酒精濃度測試，結果均為零。駕駛施女疑似在左轉箭頭綠燈尚未亮起前即搶先左轉、騎士詹男則搶黃燈通過，詳細肇事責任將由交通專責人員調查釐清。