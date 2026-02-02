淫魔檔案驚見「梅蘭妮亞署名信」　5300份文件與川普有關

▲2000年川普夫婦、淫魔富商艾普斯坦與其前女友兼長期同夥麥絲威爾合影。（圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

美國司法部釋出已故性罪犯艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相關檔案，其中有超過5300份文件提及現任總統川普、妻子梅蘭妮亞及其俱樂部相關字詞。儘管這批海量文件有出現針對川普性行為不檢的指控，但川普表示，這些文件能證明他的清白。

紐約時報報導，過去這一年期間，圍繞艾普斯坦的爭議一直困擾著川普，儘管他一再淡化與艾普斯坦之間的關係，但他確實曾經是艾普斯坦的朋友。川普否認與艾普斯坦之間有任何不當行為，在最新一波公布的檔案之中，許多提及川普的內容皆為新聞報導與其他公開資料，並無川普與艾普斯坦之間的任何直接通訊。

▲艾普斯坦位於曼哈頓的住所內的抽屜和相框照片，其中包括川普的照片。（圖／路透）

司法部副部長布蘭奇（Todd Blanche）已於1日明確表示，調查後並未發現任何值得進一步追查的可靠資訊。不過紐約時報透過搜尋工具，在最新一批文件中找到超過5300份與川普相關的字詞，例如梅蘭妮亞、海湖莊園等。

FBI接獲未經證實舉報

文件揭露，聯邦調查局（FBI）曾收到多起舉報，部分涉及川普與艾普斯坦性虐待指控；去年夏天，FBI把這些內容匯總成摘要，摘要內容也在這批新公布的檔案之中。

此外，文件也包含FBI對受害人進行訪談的記錄，其中部分的人有描述與川普的互動。一名受害者在2019年訪談筆記中稱，曾被載往海湖莊園見川普，且艾普斯坦當時還對川普說「這一個不錯吧，對吧？」但筆記中並未顯示川普有任何違法行為。另一份文件中，一名替艾普斯坦工作的人透露，川普與其他知名人士曾造訪艾普斯坦住處。

白宮發言人拒絕針對特定文件檔案發表言論，但提及川普1月31日的說法。川普那天向記者媒體表示，「我自己沒有看，但一些非常重要的人物告訴我，這不僅能證明我的清白，而且與人們的期望截然相反，你知道，與激進左派的期望相反」。

▲川普與6名配戴夏威夷花環的女性站在一起。（圖／路透）

文件證實 川普與艾普斯坦有交情

在新公布的文件中，有許多電子郵件與其他記錄與之前公開的內容重複，不過檔案顯示，即便在兩人斷絕往來之後，艾普斯坦仍高度關注川普，試圖尋找機會利用川普在政壇的崛起獲取自身利益。

例如艾普斯坦在曼哈頓豪宅中，可見他擺放與川普等權貴人物的合照。另據一封2002年的電子郵件，不明寄件者談及艾普斯坦50歲生日紀念冊製作進度，稱川普與其他人的部分尚未完成；這本生日紀念冊已於去年夏天公布，其中一部分據稱有包含川普簽名，但川普否認撇清，甚至為此對華爾街日報採取法律行動。

▲▼艾普斯坦留下的照片中，總統川普多次入鏡。（圖／路透）

驚見梅蘭妮亞署名信件

在2002年的一封郵件中，一位署名「梅蘭妮亞」的女性曾寫信給艾普斯坦同夥麥斯威爾（Ghislaine Maxwell）。目前無法證實發信人是否為後來的美國第一夫人，但信件末尾標註「愛你的，梅蘭妮亞」，且寄件者的電子郵件地址已被遮蔽。