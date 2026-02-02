飲料店遭前同事留負評闆娘氣炸　深夜巧遇撂3人圍毆「一星男」

記者張君豪、葉品辰／台北報導

台北市松山區昨(1)日晚間發生一起因網路負評引發的街頭暴力事件，一名曾姓女子不滿自己經營的飲料店遭前同事留下「1星負評」，深夜在寶清街與對方巧遇後情緒失控，夥同友人共4人圍毆黃姓男子，導致對方頭部、臉部及背部多處受傷，松山分局獲報後立即啟動快打警力到場，迅速逮捕涉案4人依法送辦。

▲曾女等4人在街上偶遇黃男情緒失控，聯手圍毆黃男。（圖／記者張君豪翻攝）

「留一星」引口角 冤家路窄巧遇4打1

警方調查，曾女與黃男過去曾在同一家知名水餃店共事，曾女離職後自行開設飲料店，卻發現黃男在網路平台留下1星負評，雙方曾多次溝通要求撤評未果，關係因此惡化。昨日晚間10時40分許，曾女與友人共4人行經松山區寶清街時，與黃男冤家路窄再度碰面，雙方因負評問題爆發激烈口角，曾女等人一時激憤，聯手對黃男出手毆打。

警獲報出動快打 4人全遭送辦

警方表示，案發當下接獲通報指稱寶清街附近有人打架，警方迅速趕抵現場時衝突已結束，但仍有民眾聚集圍觀，經逐一盤查並調閱監視器畫面後，確認涉案4人身分並帶回調查。全案訊後，警方將依《刑法》妨害秩序、傷害、妨害自由及妨害名譽等罪嫌，移送台北地檢署偵辦，並強調對任何破壞社會秩序的暴力行為，均將強勢執法、依法究辦。