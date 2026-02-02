　
大陸 大陸焦點 特派現場

黃金「跌13%」！　陸銀樓老闆哀嚎：兩天就虧超68萬元，寧可歇業

▲深圳水貝黃金市場的買氣也受影響。（圖／CFP）

▲深圳水貝黃金市場的買氣也受影響。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

國際金價近日劇烈震盪，中國國內金飾價格短時間內大起大落，卻未能帶動春節前後的買氣。浙江杭州白馬珠寶市場觀察發現，現場人潮並未明顯增加，多數消費者只是到場觀望行情，真正下單者不多，不少人擔心金價仍有「慣性下跌」風險，遲遲不敢出手。

據《浙江經視》報導，中國國內多個知名金飾品牌價格快速回落，例如周大福金飾克價從1月29日的1706元（人民幣，下同），短短兩天跌至1625元，下滑81元；老鳳祥更出現單日下調170元的情況。願意消費的族群多半具備婚嫁剛性需求，或屬於「悅己消費」型顧客，一般投資型買盤明顯退場。

▲有店家稱，寧可歇業休息。（圖／CFP）

▲有店家稱，寧可歇業休息。（圖／CFP）

多名店家坦言，金價短時間內暴漲暴跌，已嚴重壓縮經營空間，每克利潤僅剩3至5元，一旦價格出現反彈，先前賣出的商品反而可能「賣一克虧一克」。因此，部分乾脆乾脆選擇暫停營業避險，上游原料商也同步暫緩報價、不出貨，整條供應鏈趨於保守。一名銀樓老闆更是直呼，黃金跌了近13%，賣了反而還虧，寧可歇業休息。

市場波動不僅影響零售端，也讓回收與加工業者承壓。江西南昌有店家透露，高價回收的黃金未能及時售出，短短兩天帳面虧損超過15萬元；杭州部分打金店則因需補貼客戶跌價前下單的差額，單店損失達5萬元以上。有店家直言，「今天賣不賣都無所謂，關門反而比較安心」。

同一時間，貴金屬市場波動仍在擴大。2月2日，現貨白銀盤中一度跌逾10%，隨後反彈至87.58美元，日內漲幅擴大至3%；現貨黃金則在失守4700美元後反彈，重新站上4880美元。業界指出，在價格劇烈震盪尚未止穩前，市場短期恐仍以觀望為主，實體珠寶交易難以回溫。

01/31 全台詐欺最新數據

金價史詩級跳水　台銀「黃金王子」分析

女賣出珍藏20年金飾　超狂獲利曝光

女賣出珍藏20年金飾　超狂獲利曝光

印尼一名女子20多年前用大約4100萬印尼盾（約新台幣7.7萬元）購入多件金飾，並在近期轉手賣出，沒想到成功以9億2700萬印尼盾（約新台幣175萬元）賣出，獲利超過8.8億印尼盾（約新台幣167萬元）。金飾價值暴漲22倍，就連金店老闆也看傻眼。

黃金2天暴跌15％　專家：若進場「會分2方式」

黃金2天暴跌15％　專家：若進場「會分2方式」

不是AI！木頭姐示警：真正泡沫是黃金　拋物線飆升發生在周期末

不是AI！木頭姐示警：真正泡沫是黃金　拋物線飆升發生在周期末

台股重挫險守32K　法人：農曆封關倒數指數承壓波動大

台股重挫險守32K　法人：農曆封關倒數指數承壓波動大

黃金、白銀史詩級崩盤　外媒：市場不確定新任Fed主席是敵還是友

黃金、白銀史詩級崩盤　外媒：市場不確定新任Fed主席是敵還是友

