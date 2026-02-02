　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

比賽一半「假髮被打飛」！拳手當場扯掉扔向觀眾　全場沸騰

▲▼ 美國拳手米勒（Jarrell Miller）假髮被打飛。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國拳手米勒的假髮在比賽期間被打飛，吸引全場目光。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國拳手米勒（Jarrell Miller）1月31日完成站上麥迪遜花園廣場擂台的夢想，擊退強敵，但全場焦點卻不是他的精湛表現，而是他的假髮。在比賽進行到第二回合時，雙方激烈對戰，對手擊出重拳直接把米勒頭上的假髮當場打飛，現場觀眾瞬間沸騰。

遭對手重擊　假髮瞬間噴飛

每日郵報、BBC等報導，米勒當天的對手是帶著11連勝戰績的伊貝（Kingsley Ibeh），最終以2比1的分歧判決勝出。不過全場焦點都在他的假髮上。

當比賽進行到第二回合，雙方激烈對戰，伊貝展開一連串攻勢，米勒接下連續重拳之後，頭部髮際線出現移位的狀況，假髮被打歪。隨後伊貝再度連續出拳，米勒假髮徹底飛起，明顯可見他頭頂光禿禿的樣子。

米勒假髮被打飛的畫面瞬間搶走所有人的目光，且直到他回到角落休息時，才意識到發生什麼事。第三回合開始的時候，他索性起身面向觀眾，一把抓起假髮扯下，笑著把假髮扔向觀眾席，接著才繼續比賽。

▲▼ 美國拳手米勒（Jarrell Miller）假髮被打飛。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼對手擊出重拳直接把米勒頭上的假髮當場打飛，米勒索性把假髮扯下扔向觀眾席。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 美國拳手米勒（Jarrell Miller）假髮被打飛。（圖／達志影像／美聯社）

洗頭誤用除毛膏　頭髮掉光

米勒賽後尷尬解釋，這是因為他在賽前2天在母親家中洗頭的時候有使用洗髮精，但沒想到那其實是除毛膏，結果頭髮掉光光，「我還打電話給經理說『給我弄個假髮來』，然後我趕緊戴上，結果伊貝把那破玩意弄掉，太好笑」。

▼米勒最終贏得勝利。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 美國拳手米勒（Jarrell Miller）假髮被打飛。（圖／達志影像／美聯社）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
383 1 8573 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
受害人裸照全看光！淫魔檔案驚見近40張無碼照　司法部急下架
快訊／台股收盤大跌　跌幅前5個股曝
大S紀念雕像落成　小S神情哀傷...具俊曄緊摟S媽畫面曝光
快訊／又夢到！　40歲男刮中2次100萬
快訊／決定了！白沙屯媽祖丙午年北港進香　農曆2月26日登轎出
美麗島民調／賴清德滿意度46%大漲5.4個百分點　信任度黃金
LIVE／白沙屯媽祖北港進香　擲筊擇日

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

比賽一半「假髮被打飛」！拳手當場扯掉扔向觀眾　全場沸騰

日本滑雪擅闖禁區！　加拿大39歲女「墜入瀑布」搶救5小時不治

命令女病患「脫光光」原地跑步！大馬狼醫襲胸噁行曝光

淫魔檔案驚見「梅蘭妮亞署名信」　5300份文件與川普有關

停屍間傳求救聲！伊朗示威者「疑遭注射不明物質」獲釋後離奇死亡

長途飛15個小時「機上廁所突故障」　空服員被迫手挖穢物畫面曝

26歲女歌手毒發猝逝！家中熟睡「竟被蛇咬」　友人驚曝：抓到2條

人妻砍下丈夫生殖器「雙手染血出門購物」　女兒驚嚇發現報案

18歲女等車遭陌生男抓住　「帶你一起走」強拖入鐵軌慘死車下

格陵蘭談判現曙光？　川普曝美歐已達「初步共識」

黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」

撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

太狂！全恩菲首套實戰球衣拍出3.5萬高價　本人親揭首秀時間

想瞞著薩摩耶偷偷出門　轉頭發現牠在門口XD

黃仁勳：從未承諾砸千億美元投資OPEN AI　對每一輪融資都會評估

輝達總部未定案　黃仁勳喊「簽約很簡單」盼快開工

阿信「同件衣服摔兩次」向現場五迷索吻！　見蕭秉治「飛奔下台」：發生見不得人的事？

比賽一半「假髮被打飛」！拳手當場扯掉扔向觀眾　全場沸騰

日本滑雪擅闖禁區！　加拿大39歲女「墜入瀑布」搶救5小時不治

命令女病患「脫光光」原地跑步！大馬狼醫襲胸噁行曝光

淫魔檔案驚見「梅蘭妮亞署名信」　5300份文件與川普有關

停屍間傳求救聲！伊朗示威者「疑遭注射不明物質」獲釋後離奇死亡

長途飛15個小時「機上廁所突故障」　空服員被迫手挖穢物畫面曝

26歲女歌手毒發猝逝！家中熟睡「竟被蛇咬」　友人驚曝：抓到2條

人妻砍下丈夫生殖器「雙手染血出門購物」　女兒驚嚇發現報案

18歲女等車遭陌生男抓住　「帶你一起走」強拖入鐵軌慘死車下

格陵蘭談判現曙光？　川普曝美歐已達「初步共識」

去年捷運中和新蘆線進出站統計「松江南京奪橘線通勤王」　中和段4站點名列前十

美麗島民調／鄭麗文負面評價53.5%高過國民黨　泛藍、小草不滿暴增

寶可夢卡牌也要調漲價格了　官方曝原物料價格上漲

驚悚！高雄聯結車急煞「鋼鐵軸心」噴出　路邊轎車慘遭砸

好市多上架新品科克蘭面紙！「簡體字包裝」會員全炸了

桃園鐵皮屋暗藏推筒子職業賭場　警凌晨攻堅逮35人抄105萬賭資　

買賣房屋前先看這張圖！永慶房屋揭露房市投機炒作警訊

「粉紅超跑」4/13凌晨起駕進香8天7夜　3/11起受理報名

南投30歲男聽投注站閒聊「五路財神」　加買刮刮樂幸運中500萬

進日韓職棒精華！中信兄弟超豪華教練陣容曝光　彭識穎轉教練初亮相

【對撞瞬間曝】雲林駕駛突偏移猛撞對向車　車頭全毀5人送醫

國際熱門新聞

21歲男宣布獨立建國！當總統領薪水

除雪遭活埋！日本世紀大雪「青森積雪178cm」

女賣出珍藏20年金飾　超狂獲利曝光

她日本滑雪場「遭纜車拖走」吊掛空中亡

伊朗最高領袖警告「恐爆區域戰爭」　川普回應了

正宮位坐穩了　馬斯克牽「4孩媽」現身婚禮

受害人裸照全看光　司法部急下架淫魔照

淫魔檔案！安德魯趴地摸女謎照曝光

鞭刑140下　她被打到當場昏厥

黃仁勳點名「3種人」AI時代最先被淘汰

共軍高層大清洗　川普：習近平就是中國老闆

川普又改口了！　稱「聯合國有巨大潛力」

艾普斯坦結案？　美司法部：恐怖照片難定罪

26歲女歌手驟逝　家中熟睡被蛇咬

更多熱門

相關新聞

川普捲入淫魔檔案　驚見梅蘭妮亞署名信

川普捲入淫魔檔案　驚見梅蘭妮亞署名信

美國司法部釋出已故性罪犯艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相關檔案，其中有超過5300份文件提及現任總統川普、妻子梅蘭妮亞及其俱樂部相關字詞。儘管這批海量文件有出現針對川普性行為不檢的指控，但川普表示，這些文件能證明他的清白。

川普曝：格陵蘭談判已達成「初步共識」

川普曝：格陵蘭談判已達成「初步共識」

加州迪士尼麻疹危機　外國旅客玩遍2大園區

加州迪士尼麻疹危機　外國旅客玩遍2大園區

受害人裸照全看光　司法部急下架淫魔照

受害人裸照全看光　司法部急下架淫魔照

正宮位坐穩了　馬斯克牽「4孩媽」現身婚禮

正宮位坐穩了　馬斯克牽「4孩媽」現身婚禮

關鍵字：

拳擊假髮北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

直擊／大S紀念雕像現場照曝光！紀念碑刻上「S」字樣

Melody遭服務業集體爆料奧客行徑

Chappell Roan「乳環掛禮服」

Melody遭集體指控「服務業殺手」奧客行逕惹議

新北男闖入住家「躺床」性侵　女驚醒轉頭崩潰！他撐頭：怎麼是妳

一堆女生都在穿！「1保暖神物」恐壓壞血管　醫示警了

台股將封關！　投資人「年前最易犯的錯」曝

探8℃！　下波「很強冷空氣」凍3天

惡劣清潔隊員痛毆老夫婦　竟反告正義男大生

爛痘搞1年！女大生臉上「百隻8腳蟲蠕動」猛生小孩

痛毆老夫婦惡徒身分曝！竟是高雄環保局清潔隊員

小S女兒Lily約會高帥男！穿白色情侶裝互動超甜

21歲男宣布獨立建國！當總統領薪水

頑童道歉了！　台中開唱「被嫌太吵擾民」致歉：短期內不會再回來

13歲妹確診胃癌晚期！元凶竟是爸爸害的

更多

最夯影音

更多
黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」

黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」
撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面