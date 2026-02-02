比賽一半「假髮被打飛」！拳手當場扯掉扔向觀眾　全場沸騰

▲美國拳手米勒的假髮在比賽期間被打飛，吸引全場目光。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國拳手米勒（Jarrell Miller）1月31日完成站上麥迪遜花園廣場擂台的夢想，擊退強敵，但全場焦點卻不是他的精湛表現，而是他的假髮。在比賽進行到第二回合時，雙方激烈對戰，對手擊出重拳直接把米勒頭上的假髮當場打飛，現場觀眾瞬間沸騰。

The moment Jarrell Miller had his hair punched off in the middle of his fight ????????



The Ring VI | Buy now at https://t.co/AxmwuHu4GB ???? pic.twitter.com/yTPqHVrVJg — Ring Magazine (@ringmagazine) February 1, 2026

遭對手重擊 假髮瞬間噴飛

每日郵報、BBC等報導，米勒當天的對手是帶著11連勝戰績的伊貝（Kingsley Ibeh），最終以2比1的分歧判決勝出。不過全場焦點都在他的假髮上。

當比賽進行到第二回合，雙方激烈對戰，伊貝展開一連串攻勢，米勒接下連續重拳之後，頭部髮際線出現移位的狀況，假髮被打歪。隨後伊貝再度連續出拳，米勒假髮徹底飛起，明顯可見他頭頂光禿禿的樣子。

米勒假髮被打飛的畫面瞬間搶走所有人的目光，且直到他回到角落休息時，才意識到發生什麼事。第三回合開始的時候，他索性起身面向觀眾，一把抓起假髮扯下，笑著把假髮扔向觀眾席，接著才繼續比賽。

▲▼對手擊出重拳直接把米勒頭上的假髮當場打飛，米勒索性把假髮扯下扔向觀眾席。（圖／達志影像／美聯社）

洗頭誤用除毛膏 頭髮掉光

米勒賽後尷尬解釋，這是因為他在賽前2天在母親家中洗頭的時候有使用洗髮精，但沒想到那其實是除毛膏，結果頭髮掉光光，「我還打電話給經理說『給我弄個假髮來』，然後我趕緊戴上，結果伊貝把那破玩意弄掉，太好笑」。

"He slapped that s*** off."



Jarrell Miller reacts to losing his hair during his win over Kingsley Ibeh ????



The Ring VI | Buy now at https://t.co/AxmwuHu4GB ???? pic.twitter.com/yM7Ix8zOQK — Ring Magazine (@ringmagazine) February 1, 2026

▼米勒最終贏得勝利。（圖／達志影像／美聯社）