大陸 大陸焦點 特派現場

〈體面〉于文文突暈倒　吳克群「多唱2首暖心救場」…獲陸網讚爆

記者廖翊慈／綜合報導

加拿大華裔女歌手于文文因演唱熱門歌曲〈體面〉走紅，昨（1）日晚間於貴州安順市參加商演活動時，突然在舞台上突然暈倒昏迷，隨後被救護車緊急送醫治療。台灣歌手吳克群緊急上台救場，並在台上安撫歌迷表示，歌手應該互相幫忙。

▲▼吳克群救場于文文。（圖／翻攝自微博）

▲▼現場觀眾表示，于文文當天狀況不佳。（圖／翻攝自微博）

▲▼吳克群救場于文文。（圖／翻攝自微博）

據《錢江視頻》報導，吳克群在台上解釋，「文文因身體的原因，加上今天天氣滿冷的，然後她非常辛苦，所以呢她身體不適，沒辦法把所有歌唱完，但對我來說，所有的歌手應該彼此幫忙的。」

吳克群接著表示，「所以呢我們今天就多唱兩首歌，來給大家好嗎，希望你們就多擔待一下，多聽我們唱兩首歌，各位買了票來看演唱會，應該是要得到最快樂的一天、最青春的一天、最安順的一天。」

▲吳克群救場還安撫台下觀眾。（圖／翻攝自微博）

▲吳克群救場還安撫台下觀眾。（圖／翻攝自微博）

吳克群此舉也成功安撫台下歌迷，並獲得網友讚賞。不少人直呼，「吳克群真的很暖男」、「之前幫penny說話，現在幫丸丸，真的是很好的人…謝謝克群哥」、「吳克群的歌聲更顯溫暖」、「他真的一直都很好，就像當年全能星戰幫張韶涵一樣」、「還得有實力，不需要提前準備，說唱就唱」、「這個吳克群好好啊，雖然文文沒有唱到，也不是說就把文文的時間佔了，而是考慮到聽眾們是花了錢的應該把該享受的時間享受到」。

▲于文文表演途中突轉身蹲下。（圖／翻攝自微博）

▲于文文表演途中突轉身蹲下。（圖／翻攝自微博）

目擊者拍攝的影片顯示，于文文為「大明遺韻·預見安順」戶外商演活動登台。她在演唱〈原罪〉時已出現頻繁眨眼、身體搖晃等跡象。演出過程中，她突然轉身在舞台上蹲下許久，工作人員見狀上台試圖攙扶，不料下一秒她便整個人癱軟倒地，失去意識。工作人員隨即用擔架將她抬離舞台。

針對這起突發意外，于文文工作室於同日晚間 23:40 透過微博發布正式聲明報平安，回應表示：「目前沒有生命危險，仍在住院觀察中，感謝大家關心。」有粉絲指出，于文文前一天才剛結束在深圳的演出，隨即趕往低溫的貴州戶外開唱，體能消耗極大。有人則提到于文文曾有低血糖病史，在零下 2℃的嚴寒環境下穿著單薄，可能加劇了身體負荷。

01/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
383 1 8573 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

唐治平宣布重新出發！　憶亡母「她在另一邊支持我」

