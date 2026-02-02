陸配李貞秀恐被解職立委？　媒體人點問題：需釋憲而非官員政治操作

▲李貞秀。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

中選會公告陸配李貞秀遞補當選民眾黨不分區立委，內政部重申，李貞秀應於就（到）職前辦理喪失中國大陸國籍，並於就（到）職日起1年內將喪失證明繳給立法院，否則應由立法院解職，更有官員透露，李在立院質詢時，他們甚至也可以不用回答。對此，媒體人樊啓明今（2日）點出問題，在當選證書未被依法撤銷前，李貞秀就是合法的立委，誰在找藉口？李貞秀案卡在《國籍法》與《兩岸條例》憲政矛盾中，這需要釋憲或修法解決，而非行政官員自行政治操作。

樊啓明表示，這件事「誰是裁判」？立委資格是否有效，有權認定的是「中選會」或「法院」。在當選證書未被依法撤銷前，李貞秀就是合法的立法委員。

樊啓明表示，誰監督誰？ 憲政規定行政對立法負責。今天官員若能以「懷疑資格」為由拒絕李貞秀質詢，明天是否也能對其他「看不順眼」立委比照辦理？

樊啓明直言，誰在找藉口？李貞秀案卡在《國籍法》與《兩岸條例》的憲政矛盾中，這需要釋憲或修法解決，而非行政官員自行政治操作。

樊啓明強調，執政黨有疑慮，正常程序是依法律途徑向法院提告或請中選會撤銷。立法院不是行政院的下屬機關，官員站上備詢台，是對憲法的服從，而非對個人喜好。

▼媒體人樊啓明。（圖／翻攝自Facebook／樊啓明）