停屍間傳求救聲！伊朗示威者「疑遭注射不明物質」獲釋後離奇死亡

▲德黑蘭卡里扎克（Kahrizak）法醫中心外，地上排滿黑色屍袋。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

伊朗又被爆出駭人內幕，一些參與反政府示威的抗議人士被逮捕之後，傳遭強制注射不明物質，最終紛紛離奇死亡。受訪的人權運動家、前政治犯馬赫博比（Shiva Mahbobi）表示，「街頭上發生了一場屠殺，另一場可能正在監獄及拘留中心悄悄上演。」

遭注射不明物質 多人離奇死亡

馬赫博比現任伊朗政治犯釋放運動（Campaign to Free Political Prisoners in Iran）發言人，她受訪時表示，多份證詞指出，被捕示威者、尤其是受傷者，不僅遭拒絕醫療照護，還被注射來源不明的藥劑，隨後情況惡化，甚至死亡。他們收到的通報顯示出一個令人擔憂的普遍現象，而非個別事件。

▲伊朗示威遭到殘酷鎮壓，具體死亡人數不明。（圖／路透）



證詞顯示，一些人曾在停屍間聽見求救聲，疑似有人正在抵抗注射。一名16歲少女上周遭拘留後，被注射不明物質後陷入昏迷。家屬繳納高額保釋金後，她被緊急送往加護病房，目前仍未脫險。不過，雖然醫學檢驗顯示中毒跡象，醫師卻仍無法確定中毒原因。

此外，伊斯法罕（Isfahan）一名年輕女子在保釋隔天離奇死亡，沙欣沙赫爾（Shahinshahr）也有家屬被告知，被捕示威者必須繳納保釋金，並接受「疫苗注射」才能獲釋。一名男子拒絕後遭毆打，出獄後求醫困難，因醫生擔心遭報復。

2022年就有前例 人權組織籲調查

《伊朗國際電視台》指出，2022年「頭巾女孩之死」引爆全國大規模示威時，也有多名被拘留者在獲釋後不久離奇死亡，家屬及人權組織提出擔憂，但未進行獨立調查。當時就有醫學專家警告，強制使用鎮靜劑或精神科藥物後，又突然停藥，可能引發心臟衰竭等嚴重併發症。

▲去年底至今年1月上旬，伊朗民眾不滿長期經濟困境而走上街頭。（圖／路透）



馬赫博比表示，「我們不知道他們注射什麼，只知道有人在拘留期間被注射，然後其中一些人就死了。」她的組織還收到一些通報稱，受害示威者被救護車載走，再次回到家中時卻已經死亡。

馬赫博比指控，「處決不再像以前那樣，而是被隱藏起來」。由於伊朗當局嚴格管控拘留所，家屬常被警告不得發聲，加上缺乏獨立調查機制，她呼籲國際社會施壓德黑蘭，公開被拘留者的身分與所在地，並允許獨立監督，「我們擔心的是，如果這一切持續在沉默中進行，許多人將永遠無法活著走出來。」

德黑蘭目前尚未回應相關指控。