　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

停屍間傳求救聲！伊朗示威者「疑遭注射不明物質」獲釋後離奇死亡

▲▼ 伊朗示威，德黑蘭卡里扎克（Kahrizak）法醫中心外的地上排滿以黑色屍袋包裹的屍體。（圖／路透）

▲德黑蘭卡里扎克（Kahrizak）法醫中心外，地上排滿黑色屍袋。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

伊朗又被爆出駭人內幕，一些參與反政府示威的抗議人士被逮捕之後，傳遭強制注射不明物質，最終紛紛離奇死亡。受訪的人權運動家、前政治犯馬赫博比（Shiva Mahbobi）表示，「街頭上發生了一場屠殺，另一場可能正在監獄及拘留中心悄悄上演。」

遭注射不明物質　多人離奇死亡

馬赫博比現任伊朗政治犯釋放運動（Campaign to Free Political Prisoners in Iran）發言人，她受訪時表示，多份證詞指出，被捕示威者、尤其是受傷者，不僅遭拒絕醫療照護，還被注射來源不明的藥劑，隨後情況惡化，甚至死亡。他們收到的通報顯示出一個令人擔憂的普遍現象，而非個別事件。

▲▼ 伊朗。（圖／路透）

▲伊朗示威遭到殘酷鎮壓，具體死亡人數不明。（圖／路透）

證詞顯示，一些人曾在停屍間聽見求救聲，疑似有人正在抵抗注射。一名16歲少女上周遭拘留後，被注射不明物質後陷入昏迷。家屬繳納高額保釋金後，她被緊急送往加護病房，目前仍未脫險。不過，雖然醫學檢驗顯示中毒跡象，醫師卻仍無法確定中毒原因。

此外，伊斯法罕（Isfahan）一名年輕女子在保釋隔天離奇死亡，沙欣沙赫爾（Shahinshahr）也有家屬被告知，被捕示威者必須繳納保釋金，並接受「疫苗注射」才能獲釋。一名男子拒絕後遭毆打，出獄後求醫困難，因醫生擔心遭報復。

2022年就有前例　人權組織籲調查

《伊朗國際電視台》指出，2022年「頭巾女孩之死」引爆全國大規模示威時，也有多名被拘留者在獲釋後不久離奇死亡，家屬及人權組織提出擔憂，但未進行獨立調查。當時就有醫學專家警告，強制使用鎮靜劑或精神科藥物後，又突然停藥，可能引發心臟衰竭等嚴重併發症。

▲▼ 伊朗示威。（圖／路透）

▲去年底至今年1月上旬，伊朗民眾不滿長期經濟困境而走上街頭。（圖／路透）

馬赫博比表示，「我們不知道他們注射什麼，只知道有人在拘留期間被注射，然後其中一些人就死了。」她的組織還收到一些通報稱，受害示威者被救護車載走，再次回到家中時卻已經死亡。

馬赫博比指控，「處決不再像以前那樣，而是被隱藏起來」。由於伊朗當局嚴格管控拘留所，家屬常被警告不得發聲，加上缺乏獨立調查機制，她呼籲國際社會施壓德黑蘭，公開被拘留者的身分與所在地，並允許獨立監督，「我們擔心的是，如果這一切持續在沉默中進行，許多人將永遠無法活著走出來。」

德黑蘭目前尚未回應相關指控。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
383 1 8573 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
受害人裸照全看光！淫魔檔案驚見近40張無碼照　司法部急下架
快訊／台股收盤大跌　跌幅前5個股曝
大S紀念雕像落成　小S神情哀傷...具俊曄緊摟S媽畫面曝光
快訊／又夢到！　40歲男刮中2次100萬
快訊／決定了！白沙屯媽祖丙午年北港進香　農曆2月26日登轎出
美麗島民調／賴清德滿意度46%大漲5.4個百分點　信任度黃金
LIVE／白沙屯媽祖北港進香　擲筊擇日

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

比賽一半「假髮被打飛」！拳手當場扯掉扔向觀眾　全場沸騰

日本滑雪擅闖禁區！　加拿大39歲女「墜入瀑布」搶救5小時不治

命令女病患「脫光光」原地跑步！大馬狼醫襲胸噁行曝光

淫魔檔案驚見「梅蘭妮亞署名信」　5300份文件與川普有關

停屍間傳求救聲！伊朗示威者「疑遭注射不明物質」獲釋後離奇死亡

長途飛15個小時「機上廁所突故障」　空服員被迫手挖穢物畫面曝

26歲女歌手毒發猝逝！家中熟睡「竟被蛇咬」　友人驚曝：抓到2條

人妻砍下丈夫生殖器「雙手染血出門購物」　女兒驚嚇發現報案

18歲女等車遭陌生男抓住　「帶你一起走」強拖入鐵軌慘死車下

格陵蘭談判現曙光？　川普曝美歐已達「初步共識」

黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」

撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

太狂！全恩菲首套實戰球衣拍出3.5萬高價　本人親揭首秀時間

想瞞著薩摩耶偷偷出門　轉頭發現牠在門口XD

黃仁勳：從未承諾砸千億美元投資OPEN AI　對每一輪融資都會評估

輝達總部未定案　黃仁勳喊「簽約很簡單」盼快開工

阿信「同件衣服摔兩次」向現場五迷索吻！　見蕭秉治「飛奔下台」：發生見不得人的事？

比賽一半「假髮被打飛」！拳手當場扯掉扔向觀眾　全場沸騰

日本滑雪擅闖禁區！　加拿大39歲女「墜入瀑布」搶救5小時不治

命令女病患「脫光光」原地跑步！大馬狼醫襲胸噁行曝光

淫魔檔案驚見「梅蘭妮亞署名信」　5300份文件與川普有關

停屍間傳求救聲！伊朗示威者「疑遭注射不明物質」獲釋後離奇死亡

長途飛15個小時「機上廁所突故障」　空服員被迫手挖穢物畫面曝

26歲女歌手毒發猝逝！家中熟睡「竟被蛇咬」　友人驚曝：抓到2條

人妻砍下丈夫生殖器「雙手染血出門購物」　女兒驚嚇發現報案

18歲女等車遭陌生男抓住　「帶你一起走」強拖入鐵軌慘死車下

格陵蘭談判現曙光？　川普曝美歐已達「初步共識」

去年捷運中和新蘆線進出站統計「松江南京奪橘線通勤王」　中和段4站點名列前十

美麗島民調／鄭麗文負面評價53.5%高過國民黨　泛藍、小草不滿暴增

寶可夢卡牌也要調漲價格了　官方曝原物料價格上漲

驚悚！高雄聯結車急煞「鋼鐵軸心」噴出　路邊轎車慘遭砸

好市多上架新品科克蘭面紙！「簡體字包裝」會員全炸了

桃園鐵皮屋暗藏推筒子職業賭場　警凌晨攻堅逮35人抄105萬賭資　

買賣房屋前先看這張圖！永慶房屋揭露房市投機炒作警訊

「粉紅超跑」4/13凌晨起駕進香8天7夜　3/11起受理報名

南投30歲男聽投注站閒聊「五路財神」　加買刮刮樂幸運中500萬

進日韓職棒精華！中信兄弟超豪華教練陣容曝光　彭識穎轉教練初亮相

【早知道教他叫爸爸】教孩子叫媽媽超有愛＞＜！3年後超崩潰…

國際熱門新聞

21歲男宣布獨立建國！當總統領薪水

除雪遭活埋！日本世紀大雪「青森積雪178cm」

女賣出珍藏20年金飾　超狂獲利曝光

她日本滑雪場「遭纜車拖走」吊掛空中亡

伊朗最高領袖警告「恐爆區域戰爭」　川普回應了

正宮位坐穩了　馬斯克牽「4孩媽」現身婚禮

受害人裸照全看光　司法部急下架淫魔照

淫魔檔案！安德魯趴地摸女謎照曝光

鞭刑140下　她被打到當場昏厥

黃仁勳點名「3種人」AI時代最先被淘汰

共軍高層大清洗　川普：習近平就是中國老闆

川普又改口了！　稱「聯合國有巨大潛力」

艾普斯坦結案？　美司法部：恐怖照片難定罪

26歲女歌手驟逝　家中熟睡被蛇咬

更多熱門

相關新聞

詐團白家4人執行死刑 緬北四大家族年前已2家首腦伏法

詐團白家4人執行死刑 緬北四大家族年前已2家首腦伏法

緬北電詐集團四大家族在2026年伊始之際，陸續在大陸伏法。其中，緬北「明家」11名首腦已在1月29日執行死刑，而大陸最高院核准「白家」白應蒼等4名核心成員因涉及殺人、詐騙、毒品等重罪執行死刑，並於今（2）日執行完畢。

「最老死囚」王信福聲請再審　抗告駁回確定

「最老死囚」王信福聲請再審　抗告駁回確定

伊朗緊張升溫　美官員：美國、以色列最高將領展開會商

伊朗緊張升溫　美官員：美國、以色列最高將領展開會商

伊朗最高領袖警告「恐爆區域戰爭」　川普回應了

伊朗最高領袖警告「恐爆區域戰爭」　川普回應了

美軍機現蹤伊朗附近　核設施衛星影像曝光

美軍機現蹤伊朗附近　核設施衛星影像曝光

關鍵字：

伊朗示威者拘留人權注射死刑處決

讀者迴響

熱門新聞

直擊／大S紀念雕像現場照曝光！紀念碑刻上「S」字樣

Melody遭服務業集體爆料奧客行徑

Chappell Roan「乳環掛禮服」

Melody遭集體指控「服務業殺手」奧客行逕惹議

新北男闖入住家「躺床」性侵　女驚醒轉頭崩潰！他撐頭：怎麼是妳

一堆女生都在穿！「1保暖神物」恐壓壞血管　醫示警了

台股將封關！　投資人「年前最易犯的錯」曝

探8℃！　下波「很強冷空氣」凍3天

惡劣清潔隊員痛毆老夫婦　竟反告正義男大生

爛痘搞1年！女大生臉上「百隻8腳蟲蠕動」猛生小孩

痛毆老夫婦惡徒身分曝！竟是高雄環保局清潔隊員

小S女兒Lily約會高帥男！穿白色情侶裝互動超甜

21歲男宣布獨立建國！當總統領薪水

頑童道歉了！　台中開唱「被嫌太吵擾民」致歉：短期內不會再回來

13歲妹確診胃癌晚期！元凶竟是爸爸害的

更多

最夯影音

更多
黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」

黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」
撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面