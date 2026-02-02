卓榮泰3/3台美關稅專報　洪孟楷「洩題」：資料要包含產業補助

記者蘇靖宸／台北報導

立法院規劃3月3日邀請行政院長卓榮泰率相關部會首長列席，提出台美關稅談判結果及其影響專案報告並備質詢。對此，國民黨立委洪孟楷今（2日）「考前洩題」，指報告內容一定要清楚明白地告知到底跟美國談了什麼樣的條件，農產品、汽車有無零關稅進口？以及產業補助等，要有相關衝擊報告。此外，對於傳行政院擬透過不副署回應1月30日立法院三讀修正通過的《衛廣法》、《立法院組織法》及《不當黨產條例》，洪孟楷說，是把不副署當成是法令自助餐嗎？是徹底要把立法院踐踏、矮化嗎？

▲立法院新會期報到，立委洪孟楷簽到並受訪。（圖／記者李毓康攝）

立法院第11屆第5會期今報到，立委陸續簽到。洪孟楷受訪表示，如果立法院三讀通過的法案，是因為民進黨團不同意、行政院不同意，就要用不副署或是用不公告的方式，是已經把不副署當成是法令自助餐嗎？高興通過行政院就通過，高興不通過行政院就不通過，是已經徹底要把立法院踐踏、矮化嗎？

洪孟楷指出，非常遺憾現在不管是行政部門或是民進黨立委，都還用似是而非的方式在做法案說明，無論是《衛廣法》、《立法院組織法》及上禮拜五通過的相關法案，都經過朝野協商、委員會以及院會程序，是依照中華民國法律所規定三讀通過的法規，這樣的過程裡，如果行政院還能夠自己選擇不副署的話，那真的是毀憲亂政。

被問到台美關稅問題，洪孟楷說，過去就希望政府部門溝通到多少就要盡早向國人報告多少，且談判過程也應公開透明，讓國人清楚明白知道，這也是在上個會期最後的朝野協商共識，所以3月3日就已經安排行政院院長卓榮泰來立法院做關稅的專題報告，立院後續也會做相關審議。

洪孟楷說，呼籲還有一個月左右讓行政部門能夠準備，請3月3日來向立法院及國人報告關稅相關的資料的時候，一定要清楚明白地告知到底跟美國談了什麼樣的條件；到底農產品、汽車有沒有零關稅進口？以及後續影響產業的範圍有多廣？還有如何為這一些受影響衝擊的產業來做後續協助跟補助，要有相關衝擊報告。

洪孟楷表示，「所以我們也先考前洩題」，3月3日的時候，這是國人跟在野陣營一定會好好地了解跟要求行政院院長公開報告說清楚的事項，請行政院長跟行政院團隊好好準備。