遭藍營圍剿拿盜版Labubu　吳欣岱還原始末批：政治攻擊受害消費者

▲吳欣岱夾娃娃夾到盜版Labubu。（圖／翻攝自Facebook／吳欣岱＠台灣基進）

記者詹詠淇／台北報導

台北市長蔣萬安2026台北燈節安排中國IP「泡泡瑪特」進駐，台灣基進台北市黨部主委吳欣岱日前批評，該品牌創辦人是中共政協委員，且北市觀傳局施政重點說，台北燈節要「形塑台北國際意象」，但竟然選擇推廣中國品牌，浪費台北觀光紅利。引發藍營圍剿，並揭露吳曾蹭Labubu，甚至拿盜版的。吳欣岱今（2日）回應，在蔣萬安執政下的城市，連中國玩偶都是不合格東西，竟然還要政治攻擊受害消費者，這個社會怎麼變成這樣了？

台灣基進台北市黨部主委吳欣岱日前痛批，台北市觀傳局的施政重點說，台北燈節要「形塑台北國際意象」，但竟然選擇推廣中國品牌「泡泡瑪特（POPMART）」，市府選擇了一條最廉價且媚俗的捷徑，直接輸入中國流行文化。此外，她坦言，雖然自己過去也曾經拿過泡泡瑪特的娃娃拍照，但自從知道創辦人是政協委員後，這樣的產品讓她感覺到的就是背後的文化侵略，她砲轟北市府，竟然消耗台灣的文化主體性，拿台灣人的納稅錢，幫中國品牌辦「超級展售會」！

針對外界質疑，觀傳局長余祥表示，包含全球知名的紐約梅西感恩節大遊行都與泡泡瑪特合作，相信大家不會認為紐約被「文化侵略」；眾多國際巨星如Lisa、張員瑛、Lady Gaga 也都是泡泡瑪特的愛好者，相信也沒有人認為他們被「文化侵略」。

余祥說，請有心人士對自己的文化有信心，別再雙標；也不要自己擁抱LABUBU，然後口中大罵LABUBU；另外，燈節的IP都是正版授權，絕不會像有心人士疑似使用盜版商品。而包括國民黨前發言人楊智伃、國民黨中正萬華區議員擬參選人郭音蘭等也都發文批評。

「跑完一整天的行程，才發現深藍群組已經攻擊我攻擊到翻天了」，吳欣岱今（2日）發文回應，國民黨還特別發文製圖，說她買到盜版Labubu。坦白說，那張照片是1年前跟小朋友逛夜市夾娃娃夾到的，當時只是覺得造型「特殊」，被提醒才知道是中國娃娃，就扔在一邊不給小孩接觸。

吳欣岱指出，看到國民黨的圖，她才從深櫃裡翻出來，發現這不只盜版，根本是不合格的玩偶。根據商標法，在台灣進口販售的絨毛玩具，必須經過商品檢驗，在商標上貼有產品檢驗合格標章，顯然這個玩偶，完全沒有。國民黨要掩護非法嗎？

吳欣岱質疑，難道夾娃娃機器裡面的娃娃，可以規避檢驗嗎？台北市政府負有稽察的責任和義務，台北市民買到不合規的玩具，主管機關應主動去查察，怎麼會是反過來譏笑自己的市民與消費者，還繼續放任違規進口玩具在市區橫行？

吳欣岱強調，之前已經多次分享，國內外消費者組織所做的檢驗，中國玩具都是塑化劑超標的大宗。在蔣萬安執政下的城市，連中國玩偶都是不合格的東西，竟然還要政治攻擊受害的消費者，製圖羞辱。「這個社會怎麼變成這樣了？」