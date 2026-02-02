　
加州迪士尼麻疹危機！外國旅客「玩遍2大園區」　官方急示警

▲▼美國加州迪士尼樂園（Disneyland）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國加州迪士尼樂園（Disneyland）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國加州迪士尼樂園（Disneyland）驚傳麻疹暴露危機！當地衛生官員證實，本週有一名國際旅客在確診狀態下入園遊玩，導致多處熱點出現傳染風險。這不僅是加州今年第2起麻疹病例，由於麻疹傳染力極強，官方也緊急發布警告，提醒曾在特定時段入園的民眾，未來21天內務必留意自身健康狀況。

國際遊客確診　玩遍迪士尼、冒險樂園

根據CBS報導，加州橘郡（Orange County）衛生局官員證實，該名染疫的國際旅客是在本週抵達洛杉磯，並於上月28日前往安那翰（Anaheim）度假。這名遊客當天的行程滿檔，除了進入「迪士尼樂園」（Disneyland Park）與「迪士尼加州冒險樂園」（Disney California Adventure Park）外，還前往了飯店內的餐廳用餐。

橘郡醫療保健局在聲明中點名，以下時段與地點存在暴露風險，呼籲民眾提高警覺：高飛廚房（Goofy’s Kitchen）1月28日上午10時30分至下午1時30分；迪士尼兩大園區1月28日下午12時30分至當天閉園。

潛伏期達21天　官方急尋接觸員工

衛生官員指出，麻疹的潛伏期較長，在上述日期與時間點與患者足跡重疊的民眾，「在接觸後的7到21天內，都有可能出現發病風險。」

目前當地政府正與迪士尼樂園管理階層緊密合作，全力辨識可能被感染的園區員工；同時，由於患者曾出入機場與跨區移動，橘郡也正積極與洛杉磯郡（Los Angeles County）及洛杉磯國際機場（LAX）當局進行協調追蹤。

典型症狀曝　醫提醒2劑疫苗可預防

針對麻疹症狀，衛生局提醒，患者初期會出現發燒、咳嗽、流鼻涕及眼睛紅腫等類似感冒的徵兆；隨後臉部會開始出現紅疹，並逐漸蔓延至全身。

這起病例是加州在今年通報的第2宗個案。官方強調，麻疹雖然是傳染性極強的病毒性疾病，但只要確實接種過兩劑「麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗」（MMR vaccine），就能獲得良好的保護力，呼籲民眾不須過度恐慌，但應落實自主健康監測。

01/31 全台詐欺最新數據

