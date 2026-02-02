　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

全美1.5億人極寒警報！周末逾4500航班取消　佛州綠鬣蜥也凍僵

▲▼美國暴風雪極端低溫寒流，北卡州。（圖／達志影像／美聯社）

▲北卡州出現史上前5大規模的降雪。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國東部持續籠罩在炸彈氣旋（bomb cyclone）帶來的異常嚴寒及大規模降雪之下，從東岸新英格蘭地區到墨西哥灣沿岸，約1.5億人處於寒冷天氣與極寒警報之中。自1月底以來，全美與寒冷天氣相關的死亡人數已超過110人，週末2天全國取消航班總數超過4500架次。

恐怖嚴寒　南部各州也難逃

這次嚴寒不僅影響北部州，就連一向溫暖的南部州也不例外。

▲▼美國暴風雪極端低溫寒流，北卡州。（圖／達志影像／美聯社）

北卡州出現史上前5大規模降雪，最大城市夏洛特市（Charlotte）及周邊降雪量達30公分，東部詹姆斯城（James City）測得45公分降雪，天鵝斯伯勒（Swansboro）也累積43公分降雪。州長史坦恩（Josh Stein）表示，全州通報超過1000起交通事故，造成2人喪生。

密西西比州官員表示，這是該州自1994年以來最嚴重的冬季風暴，目前官方已開設約80處避寒中心，國民兵出動卡車與直升機運送物資。

田納西州與密西西比州上週末遭冰雪風暴襲擊後，至1日傍晚仍有超過8.1萬戶斷電。納許維爾電力公司（Nashville Electric Service）預估3日將有90%用戶恢復供電，到了8日將有99%用戶恢復供電。

▼田納西州民眾冒雪上街。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國暴風雪極端低溫寒流，田納西州。（圖／達志影像／美聯社）

佛州經歷1989年12月以來最強冷空氣，1日多地刷新2月份低溫紀錄，坦帕灣（Tampa Bay）及聖彼得斯堡（St. Petersburg）出現罕見雪花，西北部1日上午出現-6.7°C左右低溫，南佛州氣溫降至-1°C上下，導致綠鬣蜥因體溫過低而倒地不起。

國家氣象局（NWS）對佛州中東部所有郡發布極端寒冷警報，預計從1日晚間7時持續到2日上午10時，並警告多地將出現「具危險性的風寒效應」，氣溫可能還會繼續下滑至-6.7°C至-10°C。

▲▼美國暴風雪極端低溫寒流，佛州。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼佛州出現0度低溫，綠鬣蜥因為低溫動彈不得。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國暴風雪極端低溫寒流，佛州綠鬣蜥倒地。（圖／達志影像／美聯社）

嚴寒大亂交通　全美逾4500班次取消

嚴寒天氣也導致空中交通大亂，根據飛航追蹤網站FlightAware，1月31日全美取消航班超過2800班次，2月1日又有1700班次取消。

夏洛特道格拉斯國際機場（Charlotte Douglas International Airport）超過800架次航班取消。奧蘭多國際機場（Orlando International Airport）1日下午因「極端低溫」導致塔台消防灑水系統意外啟動，一度被迫暫停所有航班起降。儘管聯邦航空總署（FAA）發布的停飛令於下午4時15分解除，但飛航追蹤網站FlightAware顯示，當日仍累計213架次航班延誤。

▼華府雷根華盛頓國家機場（Ronald Reagan Washington National Airport）旅客看著停機坪上的積雪。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國暴風雪極端低溫寒流，華府雷根華盛頓國家機場（Ronald Reagan Washington National Airport）旅客看著停機坪上的積雪。（圖／達志影像／美聯社）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

