脫到剩內褲！醉男大鬧航班「找空服員決鬥」　跳出艙門結局曝光

▲亞洲航空一名男乘客在機上失控鬧事。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

一名俄羅斯男子搭乘亞洲航空（AirAsia）時，疑似因喝醉而失控鬧事，頻頻向空服員要求下機，還向對方要求單挑，最後他脫到只剩下內褲，在機艙內狂奔，在客機緊急迫降後，立刻跳出艙門。

《每日郵報》引述Readovka等俄媒報導，該客機從越南芽莊（Nha Trang）飛往泰國曼谷，但這名蓄鬍男子在起飛後，開始出現異常舉動。

根據其他乘客說法，蓄鬍男子疑似是在見到機上另一名男子之後，變得情緒激動，「不斷進出廁所，顯得焦躁不安」，先與空服員發生爭執，堅稱必須下飛機，被拒絕後甚至向對方「下戰帖」要求決鬥。

Video of a Russian man being....Russian. A heavily intoxicated Russian man on his way to Thailand, stripped down to his underwear, threatened attendants and forced the aircraft to return and land. In other words the normal behaviour for a Russian tourist. pic.twitter.com/MRBLxj708g — raging545 (@raging545) January 31, 2026

✈️ A half-naked Russian-speaking tourist jumped out of a plane without a jet bridge



On an AirAsia flight from Nha Trang to Bangkok, a man caused chaos on board: he ran through the cabin, argued with the crew, tried to start fights, and eventually stripped down to his underwear.… pic.twitter.com/bbsWZReQBp — NEXTA (@nexta_tv) January 30, 2026

根據流出畫面，蓄鬍男子用英語大喊「別碰我」，接著要求空服員打開艙門，隨後改用俄語咆哮，「你能不能他X的告訴空服員，趕快把該死的門打開，他們想讓我們死在這裡嗎？」甚至對全機乘客宣告自己要跳下飛機。

儘管其他乘客試圖安撫，他卻變本加厲，開始脫衣服，並在機艙內四處奔跑，持續試圖下機。

班機緊急迫降之後，全身只剩下內褲的蓄鬍男子，竟趁艙門開啟、登機梯尚未就位時，直接從機門跳下企圖逃跑，過程中造成腿部受傷，最終被泰國警方逮捕。

根據外媒NEXTA，鬧事男子如今恐怕面臨最高1100美元（約新台幣3.5萬元）罰款及最高1年監禁。