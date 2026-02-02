　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

脫到剩內褲！醉男大鬧航班「找空服員決鬥」　跳出艙門結局曝光

▲▼脫到剩內褲！醉男大鬧航班「找空服員決鬥」　跳出艙門結局曝光。（圖／翻攝X）

▲亞洲航空一名男乘客在機上失控鬧事。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

一名俄羅斯男子搭乘亞洲航空（AirAsia）時，疑似因喝醉而失控鬧事，頻頻向空服員要求下機，還向對方要求單挑，最後他脫到只剩下內褲，在機艙內狂奔，在客機緊急迫降後，立刻跳出艙門。

《每日郵報》引述Readovka等俄媒報導，該客機從越南芽莊（Nha Trang）飛往泰國曼谷，但這名蓄鬍男子在起飛後，開始出現異常舉動。

根據其他乘客說法，蓄鬍男子疑似是在見到機上另一名男子之後，變得情緒激動，「不斷進出廁所，顯得焦躁不安」，先與空服員發生爭執，堅稱必須下飛機，被拒絕後甚至向對方「下戰帖」要求決鬥。

根據流出畫面，蓄鬍男子用英語大喊「別碰我」，接著要求空服員打開艙門，隨後改用俄語咆哮，「你能不能他X的告訴空服員，趕快把該死的門打開，他們想讓我們死在這裡嗎？」甚至對全機乘客宣告自己要跳下飛機。

儘管其他乘客試圖安撫，他卻變本加厲，開始脫衣服，並在機艙內四處奔跑，持續試圖下機。

班機緊急迫降之後，全身只剩下內褲的蓄鬍男子，竟趁艙門開啟、登機梯尚未就位時，直接從機門跳下企圖逃跑，過程中造成腿部受傷，最終被泰國警方逮捕。

根據外媒NEXTA，鬧事男子如今恐怕面臨最高1100美元（約新台幣3.5萬元）罰款及最高1年監禁。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
383 1 8573 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
華航飛日本　全航線78折優惠
小S女兒Lily約會高帥男！穿情侶裝互動超甜　照片曝
小五童逼小一學弟「吞3cm磁鐵」！卡腸子還沒出來
賴清德轟藍白「希望國人評評理」：這樣做到底對不對
清潔隊員痛毆老夫婦...竟反告正義男大生！訊後無保請回
Melody震驚！　發聲「深深自我反省」
訂日本機場包車　爽約還封鎖「司機乾等2小時」！台灣奧客身分曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

18歲女等車遭陌生男抓住　「帶你一起走」強拖入鐵軌慘死車下

格陵蘭談判現曙光？　川普曝美歐已達「初步共識」

異物塞進屁！醫開刀驚見「16公分砲彈」　拆彈小組到場

脫到剩內褲！醉男大鬧航班「找空服員決鬥」　跳出艙門結局曝光

加州迪士尼麻疹危機！外國旅客「玩遍2大園區」　官方急示警

受害人裸照全看光！淫魔檔案驚見近40張無碼照　司法部急下架

全美1.5億人極寒警報！周末逾4500航班取消　佛州綠鬣蜥也凍僵

正宮位坐穩了？　馬斯克緊牽「4孩媽」現身川普大將婚禮

日本超商推「喝的麻婆豆腐」負評炸裂！　網：災難級味道

川普又改口了！　稱「聯合國有巨大潛力」

黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」

撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

太狂！全恩菲首套實戰球衣拍出3.5萬高價　本人親揭首秀時間

想瞞著薩摩耶偷偷出門　轉頭發現牠在門口XD

黃仁勳：從未承諾砸千億美元投資OPEN AI　對每一輪融資都會評估

11重機「集體闖國道」畫面曝光　1車1罰最高6000元

輝達總部未定案　黃仁勳喊「簽約很簡單」盼快開工

18歲女等車遭陌生男抓住　「帶你一起走」強拖入鐵軌慘死車下

格陵蘭談判現曙光？　川普曝美歐已達「初步共識」

異物塞進屁！醫開刀驚見「16公分砲彈」　拆彈小組到場

脫到剩內褲！醉男大鬧航班「找空服員決鬥」　跳出艙門結局曝光

加州迪士尼麻疹危機！外國旅客「玩遍2大園區」　官方急示警

受害人裸照全看光！淫魔檔案驚見近40張無碼照　司法部急下架

全美1.5億人極寒警報！周末逾4500航班取消　佛州綠鬣蜥也凍僵

正宮位坐穩了？　馬斯克緊牽「4孩媽」現身川普大將婚禮

日本超商推「喝的麻婆豆腐」負評炸裂！　網：災難級味道

川普又改口了！　稱「聯合國有巨大潛力」

擊敗 9 國頂尖隊伍！高雄消防繩索隊奪金　國際級實力驚豔世界

力挺台大媽媽！律師點出「1關鍵」：下次可以穿得更貴氣

新北鐵工廠深夜變賭場！老闆夫婦「搞副業」遭檢舉　警突襲逮人

設籍指定5縣市「2月免費玩嘉義希臘莊園」　兒童入園送爆米花

Gemini傳將支援匯入ChatGPT對話　另同步測試影片驗證功能

華航贊助WBC中華隊包機　即起同步推日本航線78折優惠

重機騎士夜騎摔落2米深水溝　車城消防即時救援送醫

國民年金老年給付每月最多增262元　2／26有感入帳

毒梟運毒發現被警察跟蹤急了　偏離車道自撞分隔島當場被捕

全台急凍！彰化24小時43人送醫　3名80歲以上長者心跳驟停

【弟倒車顯影模糊討修車費】姊轉5萬發現貼膠帶傻眼XD

國際熱門新聞

21歲男宣布獨立建國！當總統領薪水

除雪遭活埋！日本世紀大雪「青森積雪178cm」

女賣出珍藏20年金飾　超狂獲利曝光

伊朗最高領袖警告「恐爆區域戰爭」　川普回應了

她日本滑雪場「遭纜車拖走」吊掛空中亡

正宮位坐穩了　馬斯克牽「4孩媽」現身婚禮

淫魔檔案！安德魯趴地摸女謎照曝光

黃仁勳點名「3種人」AI時代最先被淘汰

共軍高層大清洗　川普：習近平就是中國老闆

鞭刑140下　她被打到當場昏厥

受害人裸照全看光　司法部急下架淫魔照

艾普斯坦結案？　美司法部：恐怖照片難定罪

5歲男童遭ICE拘留10天獲釋！　法官批川普政府：釀兒童心理創傷

19歲網紅爬雪山凍死！愛犬-10度「守屍4天」

更多熱門

相關新聞

行動電源機艙冒煙　亞航證實旅客燙傷

行動電源機艙冒煙　亞航證實旅客燙傷

泰國亞洲航空今（13日）表示，從桃園機場起飛前往札幌的FD242航班途中，機艙內突然冒煙，疑似由乘客攜帶的行動電源自燃所致。事件造成該名旅客輕微燙傷，但航班安全未受影響，班機仍按原定時刻抵達札幌。

車開一半「被飛機追撞」　驚悚瞬間

車開一半「被飛機追撞」　驚悚瞬間

沒標錯價！　北京飛雪梨驚現「-187元」票價

沒標錯價！　北京飛雪梨驚現「-187元」票價

機票優惠開搶　韓國單程未稅850起

機票優惠開搶　韓國單程未稅850起

3航空線上旅展開跑　飛東南亞0元起

3航空線上旅展開跑　飛東南亞0元起

關鍵字：

鬧事跳機亞洲航空迫降

讀者迴響

熱門新聞

Melody遭服務業集體爆料奧客行徑

新北男闖入住家「躺床」性侵　女驚醒轉頭崩潰！他撐頭：怎麼是妳

Chappell Roan「乳環掛禮服」

一堆女生都在穿！「1保暖神物」恐壓壞血管　醫示警了

探8℃！　下波「很強冷空氣」凍3天

痛毆老夫婦惡徒身分曝！竟是高雄環保局清潔隊員

爛痘搞1年！女大生臉上「百隻8腳蟲蠕動」猛生小孩

21歲男宣布獨立建國！當總統領薪水

Melody遭集體指控「服務業殺手」奧客行逕惹議

頑童道歉了！　台中開唱「被嫌太吵擾民」致歉：短期內不會再回來

台股將封關！　投資人「年前最易犯的錯」曝

13歲妹確診胃癌晚期！元凶竟是爸爸害的

隋棠認減脂卡關「臀推到190kg」　驚人體態曝光

北市師大分部女墜落　查出是當地居民

講「三七五減租」被投訴！師感嘆離職

更多

最夯影音

更多
黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」

黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」
撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面