政治 政治焦點 國會直播 專題報導

今晚見宋濤？率團赴陸參加「國共智庫交流」　蕭旭岑：客隨主便

▲國民黨副主席蕭旭岑偕同國政基金會副董事長李鴻源率團前往北京參加「兩岸交流合作前瞻論壇」。（圖／國民黨提供）

▲國民黨副主席蕭旭岑偕同國政基金會副董事長李鴻源率團赴北京參加「兩岸交流合作前瞻論壇」。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨副主席蕭旭岑偕同國政基金會副董事長李鴻源今（2日）上午率團前往北京參加「兩岸交流合作前瞻論壇」。蕭旭岑強調，這次行程主要是為了台灣的產業跟百姓，國民黨要當台灣產業的溝通者、台灣老百姓的保護者、兩岸和平的締造者，這是這一次很重要的使命，至於會不會見到宋濤或其他官員就客隨主便、尊重主人的安排。

蕭旭岑行前受訪時指出，此行主要是為了臺灣產業及臺灣百姓，中國國民黨要當臺灣產業的溝通者，要當臺灣老百姓的保護者，要當兩岸和平的締造者，這是國民黨此行的重要使命。

對於此行行程規畫，蕭旭岑指出，此行主要參加國共兩黨智庫間對接的論壇，重點是明天整天的論壇，後天會到北京清華大學參訪，今晚訪問團會出席中央台辦的晚宴。

談及此行是否涉及政治議題，蕭旭岑表示，這次論壇出席者都是專業領域的專家學者，針對觀光、精密機械、醫療及能源、防災等面向跟對岸進行交流，凝聚共識彼此合作；至於是否會見對岸官員，則尊重主人的安排，客隨主便。他指出，國民黨主席鄭麗文提及大陸是我們的親人，中華民國憲法規定，我們跟大陸本來就不是兩個國家，從歷史文化、血緣跟情感，我們跟對岸本來就不應該切割，兩岸當然是親人，只是在政治上的分歧還沒有解決。

李鴻源也說明，此行團員大部分都不是國民黨員，都是專家學者，及相關領域團體的理事長、秘書長等，要談的都是專業面向，從水利、防災、到人工智慧與精密機械、醫療及觀光旅遊等，都是臺灣目前需要突破的地方。

李鴻源強調，臺灣有強項與弱點，大陸亦然，彼此有很多互補的地方，希望透過這樣的交流平臺良性互動，除了希望替臺灣的業者帶來一些生意，更重要的是要彼此互相瞭解，減少歧見，慢慢營造和平的氛圍，應是這一次論壇的主要目的。

01/31 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

