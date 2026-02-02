　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

正宮位坐穩了？　馬斯克緊牽「4孩媽」現身川普大將婚禮

▲▼全球首富馬斯克（Elon Musk）與Neuralink高階主管齊莉絲（Shivon Zilis）出席白宮副幕僚長心腹史卡維諾（Dan Scavino）在佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）舉辦的婚禮。（圖／達志影像／美聯社）

▲全球首富馬斯克與Neuralink高階主管齊莉絲。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

全球首富馬斯克（Elon Musk）的一舉一動向來是外界關注焦點。近日他罕見牽著為他生下4個孩子的Neuralink高階主管齊莉絲（Shivon Zilis），現身美國總統川普（Donald Trump）幕僚的盛大婚禮。兩人手牽手大方放閃，優雅的穿搭與親暱互動，也讓外界猜測兩人關係是否更近一步。

▲▼美國總統川普（Donald Trump）出席白宮副幕僚長心腹史卡維諾（Dan Scavino）在佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）舉辦的婚禮。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普出席婚禮。（圖／達志影像／美聯社）

首富罕見合體「4孩媽」　紅領巾穿搭成亮點

現年54歲的馬斯克，其龐大的家族版圖一直是媒體焦點。據外界統計，他至今已與4位對象先後育有14名子女，而最近出生的4個孩子，母親正是齊莉絲。

事實上，馬斯克早在2022年就向法院申請，將這些小孩的姓氏全部改姓「馬斯克」並獲核准；此次他大方牽著席凡出席白宮副幕僚長的婚禮，外界解讀此舉有如對外正式宣告席凡在馬斯克家族中的重要地位。

▲▼全球首富馬斯克（Elon Musk）與Neuralink高階主管齊莉絲（Shivon Zilis）出席白宮副幕僚長心腹史卡維諾（Dan Scavino）在佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）舉辦的婚禮。（圖／達志影像／美聯社）

▲全球首富馬斯克與Neuralink高階主管齊莉絲。（圖／達志影像／美聯社）

當天，馬斯克身穿黑色西裝與白襯衫，並搭配一條搶眼的紅色領巾；席凡則穿著一件閃爍細微光澤的淺色及膝裙，肩上披著奶油色外套。雖然席凡在席間表情愉悅，但或許因短時間內接連為首富生下4個孩子，身心負擔不輕，在優雅裝扮下似乎仍略顯憔悴。

這場婚禮的主角是川普的長期戰友史卡維諾與美國駐外使館藝術總監艾爾莫（Erin Elmore）。史卡維諾從1990年代在球場擔任桿弟時期就追隨川普，如今身居要職，負責監督白宮4000 個政治任命。川普在致詞時大讚史卡維諾非常忠誠，是非常棒的人。

▲▼白宮副幕僚長史卡維諾（Dan Scavino）與美國駐外使館藝術總監艾爾莫（Erin Elmore）在佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）舉辦的婚禮。（圖／路透）

▲新娘、美國駐外使館藝術總監艾爾莫（Erin Elmore）。（圖／路透）

MAGA大咖全到齊　川普家族星光熠熠

婚禮現場不僅有首富加持，更匯集了「讓美國再次偉大」（MAGA）陣營的重量級人物。包含國務卿盧比歐（Marco Rubio）、中東特使魏科夫（Steve Witkoff）、國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）皆到場祝賀。

▲▼國務卿盧比歐（Marco Rubio）出席川普心腹、白宮副幕僚長史卡維諾（Dan Scavino）在佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）舉辦的婚禮。（圖／路透）

▲國務卿盧比歐。（圖／路透）

▲▼國防部長海格塞斯（Pete Hegseth）出席川普心腹、白宮副幕僚長史卡維諾（Dan Scavino）在佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）舉辦的婚禮。（圖／路透）

▲國防部長赫格塞斯。（圖／路透）

▲▼中東特使魏科夫（Steve Witkoff）出席川普心腹、白宮副幕僚長史卡維諾（Dan Scavino）在佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）舉辦的婚禮。（圖／路透）

▲中東特使魏科夫。（圖／路透）

川普家族也幾乎全員出動。除了總統本人，小唐納（Donald Trump Jr.）與未婚妻、前妻皆出席；次女蒂芬妮（Tiffany Trump）與孫女凱（Kai Trump）也分別以碎花裙與黑色大衣時尚現身。

婚禮日期藏玄機　避開選戰衝刺期

事實上，這場婚禮原本打算低調進行，卻因史卡維諾在Podcast節目中「不小心說溜嘴」而提前曝光。史卡維諾透露，之所以急著在現在辦婚禮，是因為川普隨後將進入選戰模式，協助共和黨爭奪眾議院控制權，「我們總不能等到 10 月才結婚吧？」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/31 全台詐欺最新數據

更多新聞
383 1 8573 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台股大怒神！　逾874家上市公司下跌
快訊／男陳屍租屋處　左胸口中彈亡
Rosé登葛萊美唱《APT.》！合體Bruno Mars嗨翻
全場瘋狂！女星紅毯「乳環掛禮服」裸上身
正宮位坐穩了　馬斯克牽「4孩媽」現身婚禮
「下一代TOYOTA Corolla」要來了！史上有感全面大

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

正宮位坐穩了？　馬斯克緊牽「4孩媽」現身川普大將婚禮

日本超商推「喝的麻婆豆腐」負評炸裂！　網：災難級味道

川普又改口了！　稱「聯合國有巨大潛力」

共軍高層大清洗！　川普：習近平就是中國老闆

青森積雪1.83m破紀錄！死亡事故頻傳　縣府急求自衛隊出動

艾普斯坦結案？　美司法部稱「恐怖照片」難定罪：無法憑空造案

叛軍同時「炸監獄、燒警局」　巴基斯坦連環恐攻逾120死

澤倫斯基：烏美俄第2輪三方會談延至2／4登場

高市早苗支持率衝破63%！　最新民調：自民黨可望單獨過半

伊朗緊張升溫　美官員：美國、以色列最高將領展開會商

黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」

撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

太狂！全恩菲首套實戰球衣拍出3.5萬高價　本人親揭首秀時間

想瞞著薩摩耶偷偷出門　轉頭發現牠在門口XD

黃仁勳：從未承諾砸千億美元投資OPEN AI　對每一輪融資都會評估

11重機「集體闖國道」畫面曝光　1車1罰最高6000元

輝達總部未定案　黃仁勳喊「簽約很簡單」盼快開工

正宮位坐穩了？　馬斯克緊牽「4孩媽」現身川普大將婚禮

日本超商推「喝的麻婆豆腐」負評炸裂！　網：災難級味道

川普又改口了！　稱「聯合國有巨大潛力」

共軍高層大清洗！　川普：習近平就是中國老闆

青森積雪1.83m破紀錄！死亡事故頻傳　縣府急求自衛隊出動

艾普斯坦結案？　美司法部稱「恐怖照片」難定罪：無法憑空造案

叛軍同時「炸監獄、燒警局」　巴基斯坦連環恐攻逾120死

澤倫斯基：烏美俄第2輪三方會談延至2／4登場

高市早苗支持率衝破63%！　最新民調：自民黨可望單獨過半

伊朗緊張升溫　美官員：美國、以色列最高將領展開會商

新的GOAT誕生？艾卡拉茲22歲集齊四大滿貫　賽後致敬喬帥展球王格局

股匯雙殺！新台幣盤中貶逾1角　台股重挫近660點

曝與輝達簽約時間落10至15號　蔣萬安：看黃仁勳行程安排再見面

王溢正剛回鍋就有任務！樂天桃猿深化跨國交流　11人赴金鷲春訓

星巴克今推「大杯以上買一送一」　連續兩天好友分享慶尾牙

限今天！7-11厚乳拿鐵「買2送2」　全家咖啡「第2杯10元」

快訊／台南永康1男陳屍租屋處「左胸口中彈」！　警封鎖線場調查

Sandy「邊洗澡邊落淚」深夜吐真心話！認了陷內耗：索然無味不停糾結

假日後連收4例「C肝同時染梅毒」　醫：驗性病宜同步篩檢肝炎

葛萊美／Rosé登台嗨唱《APT.》！合體Bruno Mars嗨翻全場　寫KPOP新歷史

【時間管理大師】同事趁等紅燈嗑便當XD

國際熱門新聞

21歲男宣布獨立建國！當總統領薪水

除雪遭活埋！日本世紀大雪「青森積雪178cm」

女賣出珍藏20年金飾　超狂獲利曝光

伊朗最高領袖警告「恐爆區域戰爭」　川普回應了

她日本滑雪場「遭纜車拖走」吊掛空中亡

淫魔檔案！安德魯趴地摸女謎照曝光

正宮位坐穩了　馬斯克牽「4孩媽」現身婚禮

黃仁勳點名「3種人」AI時代最先被淘汰

共軍高層大清洗　川普：習近平就是中國老闆

艾普斯坦結案？　美司法部：恐怖照片難定罪

5歲男童遭ICE拘留10天獲釋！　法官批川普政府：釀兒童心理創傷

19歲網紅爬雪山凍死！愛犬-10度「守屍4天」

鞭刑140下　她被打到當場昏厥

高市支持率衝破63%　自民黨可望單獨過半

更多熱門

相關新聞

川普又改口了！　稱「聯合國有巨大潛力」

川普又改口了！　稱「聯合國有巨大潛力」

美國總統川普過去不斷批評聯合國失能，甚至揚言另組國際組織取代聯合國，但他2日表示，聯合國在調停戰爭方面具有「巨大的潛力」，這番說法被外界視為他對這個長期備受其質疑的國際組織，態度出現轉變。

共軍高層大清洗　川普：習近平就是中國老闆

共軍高層大清洗　川普：習近平就是中國老闆

艾普斯坦結案？　美司法部：恐怖照片難定罪

艾普斯坦結案？　美司法部：恐怖照片難定罪

川普：美國正與古巴「最高層人士」談判協議

川普：美國正與古巴「最高層人士」談判協議

5歲男童遭ICE拘留10天獲釋！　法官批川普政府：釀兒童心理創傷

5歲男童遭ICE拘留10天獲釋！　法官批川普政府：釀兒童心理創傷

關鍵字：

馬斯克婚禮川普北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

Melody遭服務業集體爆料奧客行徑

新北男闖入住家「躺床」性侵　女驚醒轉頭崩潰！他撐頭：怎麼是妳

探8℃！　下波「很強冷空氣」凍3天

一堆女生都在穿！「1保暖神物」恐壓壞血管　醫示警了

爛痘搞1年！女大生臉上「百隻8腳蟲蠕動」猛生小孩

痛毆老夫婦惡徒身分曝！竟是高雄環保局清潔隊員

21歲男宣布獨立建國！當總統領薪水

頑童道歉了！　台中開唱「被嫌太吵擾民」致歉：短期內不會再回來

13歲妹確診胃癌晚期！元凶竟是爸爸害的

台股將封關！　投資人「年前最易犯的錯」曝

北市師大分部女墜落　查出是當地居民

隋棠認減脂卡關「臀推到190kg」　驚人體態曝光

講「三七五減租」被投訴！師感嘆離職

Chappell Roan「乳環掛禮服」

30歲男起床如廁「1分鐘」即倒地猝死！

更多

最夯影音

更多
黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」

黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」
撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面