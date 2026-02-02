正宮位坐穩了？　馬斯克緊牽「4孩媽」現身川普大將婚禮

▲全球首富馬斯克與Neuralink高階主管齊莉絲。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

全球首富馬斯克（Elon Musk）的一舉一動向來是外界關注焦點。近日他罕見牽著為他生下4個孩子的Neuralink高階主管齊莉絲（Shivon Zilis），現身美國總統川普（Donald Trump）幕僚的盛大婚禮。兩人手牽手大方放閃，優雅的穿搭與親暱互動，也讓外界猜測兩人關係是否更近一步。

▲美國總統川普出席婚禮。（圖／達志影像／美聯社）



首富罕見合體「4孩媽」 紅領巾穿搭成亮點

現年54歲的馬斯克，其龐大的家族版圖一直是媒體焦點。據外界統計，他至今已與4位對象先後育有14名子女，而最近出生的4個孩子，母親正是齊莉絲。

事實上，馬斯克早在2022年就向法院申請，將這些小孩的姓氏全部改姓「馬斯克」並獲核准；此次他大方牽著席凡出席白宮副幕僚長的婚禮，外界解讀此舉有如對外正式宣告席凡在馬斯克家族中的重要地位。

▲全球首富馬斯克與Neuralink高階主管齊莉絲。（圖／達志影像／美聯社）



當天，馬斯克身穿黑色西裝與白襯衫，並搭配一條搶眼的紅色領巾；席凡則穿著一件閃爍細微光澤的淺色及膝裙，肩上披著奶油色外套。雖然席凡在席間表情愉悅，但或許因短時間內接連為首富生下4個孩子，身心負擔不輕，在優雅裝扮下似乎仍略顯憔悴。

這場婚禮的主角是川普的長期戰友史卡維諾與美國駐外使館藝術總監艾爾莫（Erin Elmore）。史卡維諾從1990年代在球場擔任桿弟時期就追隨川普，如今身居要職，負責監督白宮4000 個政治任命。川普在致詞時大讚史卡維諾非常忠誠，是非常棒的人。

▲新娘、美國駐外使館藝術總監艾爾莫（Erin Elmore）。（圖／路透）



MAGA大咖全到齊 川普家族星光熠熠

婚禮現場不僅有首富加持，更匯集了「讓美國再次偉大」（MAGA）陣營的重量級人物。包含國務卿盧比歐（Marco Rubio）、中東特使魏科夫（Steve Witkoff）、國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）皆到場祝賀。

▲國務卿盧比歐。（圖／路透）



▲國防部長赫格塞斯。（圖／路透）



▲中東特使魏科夫。（圖／路透）

川普家族也幾乎全員出動。除了總統本人，小唐納（Donald Trump Jr.）與未婚妻、前妻皆出席；次女蒂芬妮（Tiffany Trump）與孫女凱（Kai Trump）也分別以碎花裙與黑色大衣時尚現身。

婚禮日期藏玄機 避開選戰衝刺期

事實上，這場婚禮原本打算低調進行，卻因史卡維諾在Podcast節目中「不小心說溜嘴」而提前曝光。史卡維諾透露，之所以急著在現在辦婚禮，是因為川普隨後將進入選戰模式，協助共和黨爭奪眾議院控制權，「我們總不能等到 10 月才結婚吧？」