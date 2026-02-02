　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新會期報到！郭國文又搶頭香　盼立院運作新氣象、先審預算

▲▼立法院新會期，立委郭國文搶頭香簽到。（圖／記者李毓康攝）

▲立法院新會期，立委郭國文搶頭香簽到。（圖／記者李毓康攝）

記者詹詠淇／台北報導

立法院新會期今（2日）上午8時開始報到，與上會期相同，又是民進黨立委郭國文搶頭香，早上6時45分就到門外等待。其次則依序是藍委陳永康、藍委洪孟楷和藍委張智倫、綠委蘇巧慧。「第一名」郭國文表示，期待未來立法院運作能有新氣象，最重要的就是先審舊的預算。

立法院第11屆第5會期今上午報到。與前幾會期相同，又是綠委郭國文拔得頭籌，其次則依序是藍委陳永康、藍委洪孟楷和藍委張智倫，都在8時前陸續抵達要報到，而綠委蘇巧慧、綠委王美惠等也在8時初抵達準備報到。

▲▼ 立法院新會期，立委陳永康簽到。（圖／記者李毓康攝）

▲立法院新會期，藍委陳永康第2名報到。（圖／記者李毓康攝）

▲▼立法院第11屆第5會期報到，民進黨立委郭國文搶頭香，6時45分就抵達。（圖／記者陳煥丞攝）

▲郭國文搶頭香，6時45分就抵達。（圖／記者陳煥丞攝）

郭國文受訪表示，立法院邁入第5會期，接著就要過農曆年，接下來立法院有新人報到，不同黨團總召也可能會出現，期待未來立法院運作會有新氣象，而這個新氣象，最重要的是先審舊的預算，唯有舊的預算通過，才會有新興計畫產生，讓國家持續進步，經濟得以發展。

郭國文說，更重要的是1.25兆國防特別條例的預算案排入議程，民進黨也充滿期待。唯有通過才能確保國家安全。此外，期待未來立法院能多點對話，少點對立。

針對藍白僅將約718億新興計畫列為優先法案，郭國文指出，總預算是整套的，沒有偏重哪個部分，特別是新興預算，「700多億其實只是部分挑三揀四、照顧到特定人而已」。對整個政府而言，制定預算過程中，一定有全面性考量，要照顧到多面向、需求需要，不應該用挑三揀四、局部性方式審查預算，而是全面審查預算，才是負責任作為。

▲▼立法院新會期報到，民進黨立委郭國文受訪。（圖／記者詹詠淇攝）

▲郭國文。（圖／記者詹詠淇攝）

郭國文也說，其實在外面跑基層時，最期待的聲音就是希望立法院趕快審總預算、1.25兆國防特別條例、台美關稅貿易。然而，上會期卻通過3個地方上認為非常奇怪的法案，《立法院組織法》、《衛星廣播電視法》、《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》，外界一片嘩然，為什麼該審的法案沒有審，卻審出這些爭議性法案？「這是現階段越來越多對立法院不滿的聲音」。

至於新會期對立法院長韓國瑜有什麼期待？郭國文認為，韓院長可以發揮的功能很多，如何在不同黨團間調和鼎鼐，是過去以來大家對立法院長的期待，而不是只會叫披薩或漢堡而已。

01/31 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

民進黨團改選！蔡其昌、柯建銘爭總召　書記長一人登記

立法院新會期即將展開，民進黨團三長改選昨天（30日）截止登記。民進黨團總召柯建銘尋求連任，立委蔡其昌也報名挑戰總召一職，而幹事長無人登記，現任副幹事長范雲登記書記長。范雲表示，從政初衷是希望守護臺灣的主權與民主，立院卻至今未通過強軍條例與總預算，讓人憂慮，如果大家支持，她願意在下會期承擔更多責任。

立院三讀「助理費成立委補助費」　拒「虛報人頭回歸貪汙治罪條例」

引李白詩卸任立委！與韓國瑜合影　黃國昌：新旅程即將開啟

傅崐萁稱國防特別預算總共要4.5兆　國防部打臉：上限就是1.25兆

立法院接連修法侵害行政權　行政院：將採取合法合憲救濟手段

黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」

撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

