新會期報到！郭國文又搶頭香　盼立院運作新氣象、先審預算

▲立法院新會期，立委郭國文搶頭香簽到。（圖／記者李毓康攝）

記者詹詠淇／台北報導

立法院新會期今（2日）上午8時開始報到，與上會期相同，又是民進黨立委郭國文搶頭香，早上6時45分就到門外等待。其次則依序是藍委陳永康、藍委洪孟楷和藍委張智倫、綠委蘇巧慧。「第一名」郭國文表示，期待未來立法院運作能有新氣象，最重要的就是先審舊的預算。

立法院第11屆第5會期今上午報到。與前幾會期相同，又是綠委郭國文拔得頭籌，其次則依序是藍委陳永康、藍委洪孟楷和藍委張智倫，都在8時前陸續抵達要報到，而綠委蘇巧慧、綠委王美惠等也在8時初抵達準備報到。

▲立法院新會期，藍委陳永康第2名報到。（圖／記者李毓康攝）

▲郭國文搶頭香，6時45分就抵達。（圖／記者陳煥丞攝）

郭國文受訪表示，立法院邁入第5會期，接著就要過農曆年，接下來立法院有新人報到，不同黨團總召也可能會出現，期待未來立法院運作會有新氣象，而這個新氣象，最重要的是先審舊的預算，唯有舊的預算通過，才會有新興計畫產生，讓國家持續進步，經濟得以發展。

郭國文說，更重要的是1.25兆國防特別條例的預算案排入議程，民進黨也充滿期待。唯有通過才能確保國家安全。此外，期待未來立法院能多點對話，少點對立。

針對藍白僅將約718億新興計畫列為優先法案，郭國文指出，總預算是整套的，沒有偏重哪個部分，特別是新興預算，「700多億其實只是部分挑三揀四、照顧到特定人而已」。對整個政府而言，制定預算過程中，一定有全面性考量，要照顧到多面向、需求需要，不應該用挑三揀四、局部性方式審查預算，而是全面審查預算，才是負責任作為。

▲郭國文。（圖／記者詹詠淇攝）

郭國文也說，其實在外面跑基層時，最期待的聲音就是希望立法院趕快審總預算、1.25兆國防特別條例、台美關稅貿易。然而，上會期卻通過3個地方上認為非常奇怪的法案，《立法院組織法》、《衛星廣播電視法》、《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》，外界一片嘩然，為什麼該審的法案沒有審，卻審出這些爭議性法案？「這是現階段越來越多對立法院不滿的聲音」。

至於新會期對立法院長韓國瑜有什麼期待？郭國文認為，韓院長可以發揮的功能很多，如何在不同黨團間調和鼎鼐，是過去以來大家對立法院長的期待，而不是只會叫披薩或漢堡而已。