國際

川普又改口了！　稱「聯合國有巨大潛力」

▲美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普過去不斷批評聯合國失能，甚至揚言另組國際組織取代聯合國，但他2日表示，聯合國在調停戰爭方面具有「巨大的潛力」，這番說法被外界視為他對這個長期備受其質疑的國際組織，態度出現轉變。

川普態度轉變　讚聯合國具有「巨大潛力」

川普在接受《Politico》簡短電話專訪時表示，「等到我不在了、無法再調停戰爭時，聯合國可以接手。」他說，「它具有巨大的潛力，非常巨大。」

川普擴大「和平董事會」範圍

川普的談話背景，是他近期不斷提及自己構想中的「和平董事會」（Board of Peace），並表示該機構「可能」取代聯合國的部分功能。這個組織原本構想用於監督加薩走廊的重建工作，但川普隨後擴大其角色，主張可用來處理各類國際爭端。

根據該董事會的章程草案內容，文件中並未提及加薩，而是將其定義為「一個致力於促進穩定、恢復可預期且合法的治理，並在受衝突影響或威脅的地區確保長久和平的國際組織」。草案並指出，川普將擔任該董事會的無限期主席，甚至可能在其第二任總統任期結束後，仍繼續擔任此一職位。

「和平董事會」的威脅引發疑慮

這樣的設計已引發外交官、政府官員及多國領袖的高度疑慮，他們對董事會職權擴張、川普無限期擔任主席，以及此舉可能對聯合國現有工作造成的衝擊，表達嚴重關切。

願意替聯合國催討成員國欠繳會費

在聯合國財務問題方面，川普也在訪談中表示，若聯合國提出請求，他「非常容易」就能解決該組織的財務困境，並促使其他國家繳清應付會費。他的說法，正值聯合國秘書長警告會員國，該組織正面臨「迫在眉睫的財務崩潰」之際。聯合國指出，部分會員國長期積欠會費，加上預算規定要求退還未動用資金，已使整體財務狀況雪上加霜。

