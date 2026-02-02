苗栗507高地驚悚對撞！藍車逆向闖禍...害2車撞爛釀3傷再吃罰單

▲苗52線507高地路段發生轎車對撞事故，肇事藍色轎車違規跨越雙黃線，造成3人輕傷送醫。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣卓蘭鎮苗52線507高地路段，昨（1）日發生轎車對撞釀3人輕傷送醫事故。徐姓男子疑超車不當、違規跨越雙黃線，迎面高速衝撞對向轎車，造成2輛車頭嚴重毀損，交通一度受阻。

大湖警分局今天說，卓蘭分駐所昨日16時33分許獲報，在卓蘭鎮苗52線507高地附近路段有轎車碰撞交通事故，造成雙方駕駛與乘客受傷送醫，警方到場後立即協助管制疏導交通。

警方調查，徐姓男子（35歲）駕駛藍色轎車，沿苗52線東往西、鯉魚潭水庫行駛，行經約507高地附近時，疑超車不當，跨越雙黃線行駛至對向車道，迎面撞擊另一方由鄧姓女子（50歲）所駕駛銀色轎車。

警方說，因撞擊力道大，雙方右車頭及車身多處凹陷受損，徐男和車上1名乘客、鄧女等3人擦挫傷送醫治療，傷勢並無大礙，雙方駕駛經酒精檢測未有飲酒情形；徐男跨越雙黃線違規部分將依《道路交通管理處罰條例》第45條第1項3款製單舉發，可處600以上1,800以下罰鍰。



大湖警分局提醒，苗52線山路多彎道，用路人駕駛車輛須注意路況、保持專注與安全距離，更應提高警覺，遵守交通安全規則切勿違規，確保自己與用路人生命財產安全。