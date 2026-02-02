日本超商推「喝的麻婆豆腐」負評炸裂！　網：災難級味道

▲日本超商推出「喝的」麻婆豆腐 。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

日本超商又出奇招，但這次消費者似乎不買單！連鎖超商羅森（Lawson）過去曾推出多款話題十足的「喝的系列」飲料，近日再度挑戰創意極限，推出第31彈新作「喝的麻婆豆腐」，強調高度還原辛辣麻感。沒想到產品上市後負評如潮，大批網友崩潰直呼「這不是人類喝的飲料」，還有人被怪異的酸味給嚇壞了。

羅森「飲用系列」第31彈 正宗麻婆豆腐變飲料

羅森自2019年10月起，陸續將各種食物轉化為冷藏杯裝飲料，從最初的「喝的霜淇淋」到後來的提拉米蘇、鬆餅，甚至是美乃滋，至今已發表30款商品，在30至50歲的族群中擁有高度支持。

這次推出的第31彈「喝的麻婆豆腐」定價298日圓（約台幣65元），主打冷藏飲用。開發團隊表示，這是為了滿足消費者想喝「甜點以外的料理」以及「想填飽肚子」的需求，標榜能同時品嚐到正宗麻婆豆腐的辛辣、花椒的酥麻，以及絹豆腐的滑順口感。

網友實測負評如潮 怪異酸味成崩潰關鍵

然而，這款新奇飲料卻在日本社群平台上引發哀鴻遍野。許多勇於嘗試的網友紛紛留下毒舌評論，其中最令消費者無法接受的是其「氣味」。

有網友表示，「味道極其恐怖，那股酸味完全不像麻婆豆腐，身體本能地拒絕吞下去」，更有人形容吸入後會先感受到一股噁心的酸味，隨後就被胡椒嗆到，簡直是災難。

豆腐太大塊吸不動 網酸：還是當食物就好

除了氣味與味道引發爭議，產品的設計也遭到質疑。不少人指出，飲料中的豆腐顆粒大到吸管根本吸不起來，紛紛吐槽「放了吸不起來的豆腐是在哈囉？」、「口感微妙到難以言喻」。

有網友試圖將飲料加熱以緩解怪味，卻發現味道依然難以救藥；也有人不願浪費，最後選擇將其淋在白飯上，「口感就像是麻婆豆腐版的茶泡飯」。

大批實測後的「勇者」紛紛留言勸退，直言「麻婆豆腐果然還是要用吃的才行」、「回購率是零」，更有網友直白表示，這款產品連當作災難時的應急糧食都不合格。