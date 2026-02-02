共軍高層大清洗！　川普：習近平就是中國老闆

▲川普搭乘空軍一號前往佛州途中，針對共軍高層人事大地震首度發聲。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

中共解放軍近期掀起驚天大清洗，中央軍委副主席張又俠、聯合參謀部參謀長劉振立接連傳出遭立案調查，引發國際社會高度關注。對此，美國總統川普（Donald Trump）受訪時直言，自己正密切盯著局勢發展，並以強硬措辭定義兩國關係，稱中國國家主席習近平在國內極具威望，「他就是那裡的老闆（Boss）。」

解放軍反腐風暴 張又俠成「層級最高」落馬將領

中國國防部於上月24日證實，現任中共中央政治局委員、中央軍委副主席張又俠因涉嫌嚴重違紀違法，已正式被立案調查。

這項消息猶如投下震撼彈，不僅標誌著習近平對軍方反腐整肅的力道再次升級，張又俠更成為這波行動中，層級最高的軍方將領，顯示北京當局內部權力結構正經歷劇烈變動。

川普專機受訪談：我只跟「老闆」打交道

川普於1月31日晚間搭乘總統專機空軍一號前往佛州途中，針對共軍高層人事大地震首度發聲。面對媒體詢問這場清洗是否會影響區域穩定或台灣議題時，川普語氣篤定地表示，「在中國只有一個老闆，就是習主席，他也是我目前正在打交道的人。」

川普強調，習近平在中國境內受到高度尊重，他會持續密切觀察這樁軍方肅清事件的走向。他兩度使用「老闆（The Boss）」一詞，形容習近平在中國權力核心中無可撼動的統治地位。

美失重要軍方窗口 對台路線進入「不確定期」

儘管川普表現得老神在在，但外界分析並不樂觀。部分前美國官員與專家指出，隨著軍事核心人物張又俠的落馬，美方等於失去了與北京最高軍事決策機構溝通的重要「聯絡窗口」。

目前的解放軍正處於缺乏穩定與實戰經驗指揮官的窘境，這對軍事互信並非好事。對此，中國國防部發言人蔣斌則強力回擊，呼籲各界切勿汙衊抹黑中方的反腐行動，強調將持續與各國軍隊進行交流。

台灣學者則提醒，由於目前無法判斷誰將接替成為習近平的軍事智囊，這波高層洗牌恐讓北京對台的軍事路線，陷入一段難以預測的「不確定期」。