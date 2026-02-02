　
國際

青森積雪1.83m破紀錄！死亡事故頻傳　縣府急求自衛隊出動

記者張方瑀／綜合報導

日本青森縣近日遭受紀錄性大雪襲擊，青森市積雪一度突破180公分，不僅打破觀測史上紀錄，更傳出多起民眾在除雪作業中不幸喪命的意外。青森縣政府評估災情嚴重，於1日晚間正式向陸上自衛隊提出「災害派遣」請求，針對行動不便的獨居高齡者住戶，展開緊急屋頂除雪支援。

積雪深達183公分　青森市創觀測史上第4高紀錄

根據日本氣象廳數據，青森市1日的積雪深度一度達到183公分，寫下觀測史上排名第4的大雪紀錄。隨著雪勢持續增強，當地已傳出多起因除雪作業引發的死亡事故。面對日益嚴峻的災情，青森縣政府在收到青森市政府的請求後，於1日晚間10時向陸上自衛隊發出災害派遣請求。

▲▼青森積雪1.83m破紀錄。（圖／路透）

▲青森積雪1.83m破紀錄。（圖／路透）

縣府指出，此次派遣的核心任務是針對青森市內無法自行完成除雪的「獨居高齡者住戶」，由自衛隊員協助清理屋簷積雪，並同步進行災情資訊蒐集。

雖然縣府上個月已對包含青森市在內的15個市町村適用《災害救助法》，並負擔部分除雪費用，但考量到目前狀況，判斷仍需更強力的緊急應對。

北日本恐再迎大雪　日本海側嚴防雪崩災害

氣象預報顯示，今日（2日）以日本海側為主的地區降雪仍將持續，積雪量恐進一步攀升，北日本局部地區甚至可能出現更劇烈的大雪。氣象單位特別提醒，已經出現紀錄性降雪的青森等地，必須高度警惕雪崩、屋簷落雪等大雪災害，民眾在進行除雪作業時也務必注意安全。

台股將封關！　投資人「年前最易犯的錯」曝
快訊／上班快改道！　國1追撞「紅車打橫佔車道」塞爆
艾普斯坦結案？　美司法部稱「恐怖照片」難定罪
隋棠認減脂卡關！　「臀推到190kg」驚人體態曝光
21歲男闖夜店「身分是總統」！14歲建國領薪水：領土比梵蒂岡
探8℃！　下波「很強冷空氣」凍3天

青森大雪自衛隊

