國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

艾普斯坦結案？　美司法部稱「恐怖照片」難定罪：無法憑空造案

▲▼ 已故淫魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）檔案再掀醜聞風暴，英國前王子安德魯與不明女子有近距離肢體接觸的照片曝光 。（圖／路透））

▲英國前王子安德魯與不明女子有近距離肢體接觸的照片曝光 。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國政府近期公開數百萬份關於億萬富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的調查檔案，引發政壇劇烈震動。然而，美國司法部副部長布蘭奇1日接受媒體訪問時直言，檢察官對於艾普斯坦及其同夥麥斯威爾（Ghislaine Maxwell）性販運案的審查已經結束，暗示目前並無足夠證據對其他涉案者提出新指控。

司法部副部長：無法憑空捏造罪名

根據《衛報》報導，身為川普政府處理艾普斯坦檔案公開行動的關鍵人物，布蘭奇（Todd Blanche）接受ABC訪問時證實，檢察官對該案的審查工作已告一段落。儘管外界對於檔案中出現的名流與「客戶」名單充滿怒火，但布蘭奇強調，法律行動必須依循證據。

布蘭奇在接受CNN採訪時表示，雖然受害者在經歷這場恐怖陰謀後渴望獲得公道與補償，司法部也希望能達成此目標，「但這不代表我們可以憑空捏造證據，或者強行羅織一個根本不存在的罪名。」

他坦承，檔案中確實包含許多由艾普斯坦或其隨從拍攝的「恐怖照片」，但僅憑這些照片，並不一定足以讓司法部起訴特定對象。

民主黨怒批「不義部」　質疑僅釋出一半檔案

面對布蘭奇的說法，民主黨人顯然不買帳。加州民主黨眾議員康納（Ro Khanna）強烈質疑司法部並未完整公開所有檔案。康納直言，目前釋出的內容頂多只有檔案總量的一半，「但光是這些內容就足以震驚全國良知。」

▲▼已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）留下的照片中，總統川普（Donald Trump）多次入鏡。（圖／路透）

▲艾普斯坦留下的照片中，總統川普（Donald Trump）多次入鏡。（圖／路透）

康納提到，新公開的文件中涉及多位顯赫人物，包括特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）與商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）。雖然這些名人目前未被指控任何犯罪，但康納痛批，這是一場涉及金權、科技、金融與政治精英的巨大醜聞，「他們明明知道艾普斯坦有戀童癖，卻仍與他頻繁聯繫。」

眾議院民主黨領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）更在節目中冷嘲熱諷地將司法部稱為「不義部」（department of injustice）。他強調，除非實現受害者所要求的完全透明與責任追究，否則這件事永遠不會結束，「美國人民都在問，他們到底在隱藏什麼？他們又在保護誰？」

受害者律師指控隱私外洩　司法部：沒什麼好隱瞞

除了檔案完整性受到質疑，受害者律師也抗議司法部在釋出文件時，未能正確遮蔽受害者的身分資訊，導致部分倖存者名單意外曝光。對此，布蘭奇回應稱司法部已立即修正，並強調受影響的人數比例僅占全體資料的 0.001%。

布蘭奇認為，司法部在短短一天內釋出數百萬份檔案，卻仍面臨「掩蓋真相」的指控，令人感到不可思議，「我們沒什麼好隱瞞的，以前沒有，現在也沒有。」

針對文件重複性的質疑，司法部先前則解釋，是因為紐約與佛羅里達州的獨立調查中存在大量重複資料。

艾普斯坦曾是川普的老友，2008年在佛州承認誘拐未成年少女賣淫，2019年在川普首任任期內，於紐約監獄候審性販運罪名時自殺身亡。

►淫魔檔案連環爆！安德魯趴地摸女謎照曝光　川普遭控染指13歲女
►艾普斯坦文件曝！比爾蓋茲「約砲俄女」染性病　偷買抗生素餵老婆
►馬斯克密約淫魔富豪！親寫信問「島上哪晚最瘋」　私下對話曝光

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：
性侵害就是犯罪，請撥打110、113。
保護被害人隱私，避免二度傷害。
終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享。

01/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 9269 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台股將封關！　投資人「年前最易犯的錯」曝
快訊／上班快改道！　國1追撞「紅車打橫佔車道」塞爆
艾普斯坦結案？　美司法部稱「恐怖照片」難定罪
隋棠認減脂卡關！　「臀推到190kg」驚人體態曝光
21歲男闖夜店「身分是總統」！14歲建國領薪水：領土比梵蒂岡
探8℃！　下波「很強冷空氣」凍3天

