叛軍同時「炸監獄、燒警局」　巴基斯坦連環恐攻逾120死

▲叛軍攻擊位於奎達的警察局。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

巴基斯坦西南部俾路支省（Balochistan）爆發數十年來最慘重的恐怖攻擊。巴基斯坦軍方表示，該地區於上周六（1月31日）遭「恐怖分子」發動多起協調式自殺炸彈與槍擊襲擊，導致包含平民在內共33人死亡；軍方隨即展開反擊，在激烈交火中擊斃92名武裝分子。整起動亂目前已造成至少125人死亡。

多點同步突襲 平民、警察、監獄全成目標

根據CNN報導，這場幾乎在全省各地同時展開的襲擊，鎖定了平民、警局、監獄及準軍事設施。俾路支省衛生部長卡卡爾（Bakht Muhammad Kakar）指出，省會奎達（Quetta）有警車遭手榴彈攻擊導致2警殉職，全省醫院隨即進入緊急狀態。

在馬斯通區（Mastung），數十名叛軍強攻一處監獄，成功救走30多名囚犯；努什基區（Nushki）則有武裝分子企圖衝進準軍事部隊總部，但遭到擊退。此外，叛軍也炸毀鐵軌，迫使巴基斯坦鐵路（Pakistan Railways）全面暫停該省往返全國的列車服務。

▲巴基斯坦西南部俾路支省（Balochistan）爆發數十年來最慘重的恐怖攻擊。（圖／路透）



軍方強硬反擊 單日擊斃92名武裝分子

巴基斯坦軍方指出，儘管俾路支分離主義分子與巴基斯坦塔利班（TTP）常有行動，但如此大規模的協調攻擊實屬罕見。軍方與安全部隊在過去48小時內於全省擊斃至少133名武裝分子，其中光是週六單日就擊斃92人，分析人士稱這是當地武裝組織數十年來損失最慘重的一天。

被官方列為禁組、且遭美國認定為恐怖組織的「俾路支解放軍」（BLA）已宣稱犯案。該組織甚至發布影片，強調有女性成員參與此次攻擊。除了武裝衝突，BLA也在行動中搶劫銀行，並火燒警局與數十輛汽車。

指控印度幕後支持 區域情勢高度緊張

巴基斯坦內政部長納克維（Mohsin Naqvi）與軍方均強烈譴責，指稱這些襲擊者背後獲得印度的支持；對此，新德里方面過去一向嚴詞否認相關指控。巴基斯坦也多次批評叛軍利用阿富汗領土發動越境攻擊，但喀布爾當局同樣不予承認。

俾路支省長布格蒂（Sarfraz Bugti）在社群平台X上表示，部隊目前仍在持續追擊殘餘叛軍。他強調，光是在過去一年，安全部隊已在當地擊斃至少700名叛軍。長期以來，俾路支分離主義組織始終尋求脫離伊斯蘭馬巴德（Islamabad）中央政府的統治。