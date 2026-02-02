傳今年沒iPhone 18！全新命名邏輯曝　研究「徹底無孔」黑科技

▲蘋果iPhone。（AI協作圖／記者張靖榕製作，經編輯審核）



記者張靖榕／綜合報導

期待今年推出「iPhone 18」的果粉們，蘋果可能要迎來重大轉變，這個型號名稱恐怕不會出現了。根據科技圈消息指出，蘋果正評估在2026年大幅調整iPhone的命名邏輯，長年沿用的數字編號體系，可能就此畫下句點。

傳言蘋果內部考慮重新命名iPhone機型

《富比世》報導指出，相關訊息由多名熟悉蘋果策略的科技分析師透露，蘋果內部認為，當產品世代一路推進到18、20等數字後，型號名稱在行銷與品牌感受上顯得「冗長且老派」，難以傳達「下一個世代」的躍進感。這並非技術瓶頸，而是純粹的品牌與命名策略考量。

知情人士指出，原本預計於2026年秋季亮相的新一代旗艦機，可能不再沿用「iPhone 18」這樣的稱呼，而是改以「iPhone Pro」等更具定位意味的名稱，或加入全新的科技感後綴。蘋果高層認為，在部分市場中，「iPhone 18」的辨識度與震撼力不足，難以與產品定位相匹配。

iPad開先例

事實上，蘋果過去並非沒有類似先例。iPad系列早已淡化數字世代，轉而以「iPad Air」、「iPad Pro」等名稱區隔產品線，而iPhone也曾直接跳過「iPhone 9」，改以「iPhone X」重新定義世代分水嶺。這些經驗，被視為此次命名調整的重要參考。

研究全面移除實體按鈕

除了名稱可能翻新，硬體設計也傳出重大變革。報導指出，蘋果正與供應鏈合作夥伴研究在該世代機型導入「全固態按鍵」，也就是全面移除實體按鈕，改以觸覺回饋與感壓技術取代。若技術成熟，整支手機外觀將成為一體成形、無縫接合的玻璃結構。

在售價方面，外界預期這款重新定位的旗艦機價格可能突破1000美元（約新臺幣32000元），成為真正意義上的高階產品。若再搭配全新命名策略與外觀設計，蘋果希望藉此拉開與既有世代的差距，重塑市場對「下一代iPhone」的想像。

目前相關內容仍停留在產業傳聞階段，蘋果並未對外證實。但在產品命名與品牌策略上向來大膽的蘋果，是否真的會讓「iPhone 18」成為不存在的型號，已成為科技圈高度關注的焦點。