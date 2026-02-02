高市早苗支持率衝破63%！　最新民調：自民黨可望單獨過半

▲高市早苗高支持率帶動自民黨選情走強。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

日本眾議院大選進入倒數階段，根據日媒最新民調顯示，首相高市早苗所領導的內閣支持率穩健上升，不僅帶動自民黨選情走強，更有望在即將於2月8日舉行的投開票中單獨大幅過半，執政聯盟極有可能在眾議院取得超過三分之二的絕對多數席次。

內閣支持率攀升 自民黨選情一枝獨秀

根據《共同通信社》於1月31日至2月1日進行的全國電話民調，高市早苗內閣的支持率來到63.6%，較上次微幅上升0.5個百分點，不支持率則為25.6%。高支持率也直接反應在政黨支持度上，在比例代表的投票意向中，自民黨以36.1%遙遙領先，比起一週前大幅成長了6.9個百分點。

《朝日新聞》的大規模調查更進一步指出，自民黨在全日本289個單一選區中表現強勁，席次預計將從公告前的138席「報復性成長」，有望挑戰210席以上。若加上比例代表席次，自民黨極大機率能單獨超越233席的過半門檻。

▲高市早苗助選現場擠滿人潮。（圖／達志影像／美聯社）



「自維聯盟」有望破300席 有望跨越修憲門檻

值得關注的是，由自民黨與日本維新會組成的執政合作態勢若持續升溫，兩黨合計席次甚至可能突破300席，逼近眾議院總席次465席的三分之二（310席）。一旦執政聯盟掌握超過三分之二席次，未來即使法案在參議院遭到否決，也能在眾議院進行「再表決」強制通過；對於高市早苗政府極力推動的「憲法修正案」，也將取得關鍵性的主導權。

中道聯合選情慘淡 7成民眾直言「不期待」

反觀由立憲民主黨與公明黨合組的新政黨「中道改革聯合」，選情則陷入苦戰。調查顯示，選民對該聯盟的期待度僅剩23.1%，而不抱期待的比例則攀升至71%。在單一選區方面，中道改革聯合的席次恐面臨腰斬，可能從公告前的106席大幅萎縮。

其他政黨部分，國民民主黨與共產黨選情大致持平，但小黨勢力出現消長。主打右翼色彩的「參政黨」與新興勢力「未來團隊」在比例代表區表現亮眼，席次有望翻倍成長；而由立憲民主黨前成員組成的「減稅日本・憂國聯合」也有望在部分選區突圍。

4成選民尚未表態 選戰仍存變數

儘管執政陣營目前佔盡優勢，但民調也提醒，目前仍有約4成選民尚未決定單一選區的投票對象，比例代表部分則有約3成選民處於觀望狀態。在最後衝刺階段，這些廣大的「游離票」歸屬，將是高市早苗能否帶領自民黨創造歷史性大勝的最後關鍵。