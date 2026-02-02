澤倫斯基：烏美俄第2輪三方會談延至2／4登場

▲烏克蘭總統澤倫斯基。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基2日表示，原定登場的第二輪俄烏美三方會談將延期舉行，改於2月4日展開，會談地點仍在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比，相關談判聚焦美方提出的結束近4年戰爭方案。

談判延期

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）並未說明此次談判延期的具體原因。他在社群平台X發文指出，「下一輪三方會談日期已確定——2月4日、5日，地點在阿布達比。」

不過，克里姆林宮與美國方面截至目前尚未對新的會談日期做出正式確認。稍早前，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的特使在未有烏克蘭代表參與的情況下，於佛羅里達州與美國官員舉行會談。

美方：俄烏衝突「已非常接近」結束

美國方面則表示，距離促成結束這場被視為二戰以來歐洲最致命衝突的協議「已非常接近」，但在戰後領土安排等關鍵議題上，談判仍陷入僵局。

與此同時，戰事並未因談判而降溫。官員指出，俄羅斯無人機於今天深夜襲擊烏克蘭東部第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）一輛載有礦工的巴士，造成至少12人死亡。

澤倫斯基晚間發表談話時，強烈譴責這起攻擊行為，直指這是一起「罪行」。