川普：美國正與古巴「最高層人士」談判協議

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

幾天前才揚言對古巴陷入困境的經濟實施實質性石油封鎖的美國總統川普2日表示，為了促成協議，華府正與古巴哈瓦那領導層展開談判。

川普：與古巴最高層人士對話中

法新社報導，川普在佛羅里達州棕櫚灘的私人產業海湖俱樂部（Mar-a-Lago）對媒體指出，「古巴長期以來就是一個失敗的國家，而現在他們也失去了委內瑞拉的扶持。因此，我們正在與古巴方面的人士對話，也就是古巴的最高層人士，看看事情會如何發展。」

川普說，「我認為我們會和古巴達成協議。」不過，他並未說明任何可能協議的具體內容。

解決委內瑞拉後 進一步處理古巴

自1月3日美國推翻時任委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）以來，川普第二任期政府持續加大對佛羅里達州以南、由共產政權統治的古巴施壓。馬杜洛執政下的委內瑞拉過去一直是哈瓦那的重要盟友，也是古巴關鍵的石油來源。

這位共和黨籍總統於1月29日簽署行政命令，威脅對向古巴出售石油的國家加徵關稅。消息公布後僅數小時，哈瓦那的加油站隔天便出現民眾大排長龍的景象。

川普政府希望共產古巴政權倒台

川普以及出身邁阿密古巴流亡社群的國務卿盧比歐（Marco Rubio），從未掩飾希望促成哈瓦那政權更迭的立場。

在馬杜洛倒台後，川普警告古巴當局必須「盡快達成協議」，否則將面臨他並未具體說明的後果。

川普過去也曾直言，「古巴不會再獲得任何石油或資金：零！」並聲稱古巴「隨時可能崩潰」。