政治 政治焦點 國會直播 專題報導

到底誰中800萬？一票北市議員喊不是我　議長發聲了

▲台北市議員洪健益。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市議員洪健益。（圖／記者林敬旻攝）

記者張靖榕／綜合報導

資深媒體人王瑞德日前在臉書提到，台北市有議員中了今彩539頭獎，800萬元獎金扣除「水錢」後實領640萬元，引發議會圈熱議。對此，民進黨台北市議員洪健益1日出面澄清，表示這只是年前應景玩笑話，當時請大家喝珍奶隨口開開玩笑罷了，並沒有真的中獎，沒想到傳開變成都市傳說。

議員中獎的源頭是請喝飲料

洪健益說，1月29日上政論節目時，被問到為何請大家喝飲料，當下順勢開玩笑說「中了今彩539」，來賓鍾年晃接著提到「800萬扣水後實拿640萬」，他隨口附和「是」，未料被外界當真，演變成議會內的「都市傳說」，讓不少議員被追問是否有人真的中獎。

澄清只是年前應景笑話

洪健益1日出席冬令救濟暨清寒獎助學金頒發活動時再度強調，自己並沒有中頭獎，只是過年氣氛下的輕鬆玩笑，如今反而被助理與家人追著要紅包，讓他哭笑不得。

議員紛紛「自清」

此事也引發多名議員回應。國民黨議員詹為元自嘲沒有中獎，呼籲若真有人中獎應快點承認；民進黨議員許淑華表示，自己目前唯一固定收入仍是為選民服務；國民黨議員秦慧珠笑說，若是她中獎，會請大家吃更好的；民進黨議員張文潔也幽默表示，希望中獎的是自己，好紓解初選壓力。甚至有議員助理發現，開出頭獎的彩券行就在洪健益服務處附近，引發更多揣測。

國民黨議員戴錫欽則呼籲，若沒人中獎、只是應景玩笑，就應儘早澄清，避免以訛傳訛、造成困擾。洪健益回應表示，尊重議長意見，強調整起事件只是過年聊天的輕鬆話題，並無其他用意。

01/30 全台詐欺最新數據

447 1 9269 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」

黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」
撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

太狂！全恩菲首套實戰球衣拍出3.5萬高價　本人親揭首秀時間

太狂！全恩菲首套實戰球衣拍出3.5萬高價　本人親揭首秀時間

