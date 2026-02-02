探8℃！　下波「很強冷空氣」凍3天

▲周末又要變天。（圖／資料照）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，周六至下周一另一波「很強的冷空氣」南下，歐洲模式模擬以「強烈大陸冷氣團」的機率為最高，本島將出現8度左右的平地最低氣溫。

今冷氣團略增強

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日大陸冷氣團略增強，氣溫略降，北台偏冷，其他地區白天微涼舒適、早晚冷，本島的平地最低氣溫將降至12度左右；水氣漸減少，中部以北白天起降雨趨緩，東半部仍有局部短暫雨，3000公尺以上高山仍有飄雪機率。

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳德榮說，周二仍受冷氣團影響，北台偏冷，其他地區白天舒適、早晚冷，本島的平地最低氣溫約在11度，水氣轉乾，北部多雲，中南部晴朗，東半部有局部短暫雨；周三至周五冷氣團逐日減弱，各地白天轉晴暖舒適，早晚氣溫低，日夜溫差很大，因夜間輻射冷卻，部分縣市有10度以下的平地最低氣溫。

周末再變天

吳德榮表示，這波冷氣團雖不是很強，但帶來冷暖交替變化及日夜溫差大的特徵，應注意衣著調整。

吳德榮分析，周五晚起鋒面抵達，北台轉雨降溫；周六中部以北濕冷有雨；周日至下周二各地轉晴冷；周六至下周一另一波「很強的冷空氣」南下，歐洲模式模擬以強烈大陸冷氣團（台北測站≦12度）的機率為最高，本島將出現8度左右的平地最低氣溫，但各國模式持續調整中，應密切觀察，莫妄下定論。