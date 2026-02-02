快訊／8級強風「全台溼答答」　2縣市大雨特報

▲本周天氣圖。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

防8級以上強陣風，基隆市、新北市大雨特報！中央氣象署觀測，今天清晨全台最低溫出現在新竹縣湖口的12.6度。氣象署表示，今天清晨前水迄仍多。

▼最新累積雨量圖。（圖／氣象署）



[廣告]請繼續往下閱讀...

13縣市陸上強風特報

氣象署發布「大雨特報」，東北風影響，今日基隆北海岸有局部大雨發生的機率，請注意。

氣象署也發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，今晨至周二晚上，蘭嶼、綠島、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

氣象署說，今天持續受大陸冷氣團影響，中部以北及宜蘭低溫約13至15度，南部及花東約15至17度，北部、宜蘭白天高溫約16、17度，中部、花東約19至23度，南部約23至25度。

氣象署表示，降雨方面，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭有短暫雨，桃園以北、花東、恆春半島及中部山區有局部短暫雨，新竹以南一早仍有局部短暫雨，逐漸轉變為多雲的天氣形態。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



周二回溫 周末再一波冷氣團

氣象署預報，周二清晨冷氣團影響，白天起冷氣團減弱，氣溫稍回升，東半部有局部短暫雨，基隆北海岸、恆春半島及大台北山區有零星短暫雨；周三至周五白天僅台東、恆春半島有零星短暫雨。

氣象署提醒，周五晚起至周六鋒面通過，及另一冷氣團南下，基隆北海岸、桃園以北、宜蘭有短暫雨，竹苗、花東及恆春半島亦有局部短暫雨；周日冷氣團影響，水氣減少偏乾冷，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨。