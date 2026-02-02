5歲男童遭ICE拘留10天獲釋！　法官批川普政府：釀兒童心理創傷

▲美國明尼蘇達州5歲厄瓜多籍男童被ICE突襲拘留。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普政府大動作掃蕩移民之際，一起涉及5歲男童的拘留事件引發國際譁然。這名男童日前在明尼阿波利斯（Minneapolis）一場突襲行動中遭到拘留，如今已在法官裁定後返家團聚，國會議員證實相關消息。

5歲男童被捕

法新社報導，移民暨海關執法局（Immigration and Customs Enforcement，ICE）人員於1月20日逮捕一對尋求庇護的厄瓜多父子，分別是5歲的拉莫斯（Liam Conejo Ramos）與其父親阿里亞斯（Adrian Conejo Arias）。事發當時，男童才剛從幼稚園返家，便與父親一同被帶走。

連恩戴著藍色兔子帽、背著書包遭拘留的畫面迅速在網路流傳，掀起輿論反彈，外界質疑聯邦政府移民執法過於強硬。相關行動中，執法人員曾開槍，造成2名美國公民死亡，也進一步放大社會不滿情緒。

父子關押10天後獲釋

父子兩人隨後被送往距離住家數百英里的德州拘留中心，關押約10天後，聯邦法官裁定予以釋放。陪同處理此案的民主黨籍聯邦眾議員卡斯楚（Joaquin Castro）隨即在社群平台X發文，並附上男童照片表示，「連恩現在已經回家，戴著他的帽子、背著他的書包。」

對於爭議，川普政府則回應指出，因男童父親企圖逃避移民官員，ICE才會將孩子一併拘留。卡斯楚日前探視拘留中心時轉述，艾德瑞安形容兒子在拘留期間「難過、沮喪」，甚至表示孩子「已經不像原來的他了」。

法官嚴厲批評

下令釋放的聯邦地區法官比里（Fred Biery）在判決中嚴詞批評，認為案件起因於政府每日遣返配額目標設定不當、執行失衡，甚至不惜對兒童造成心理創傷。他並援引美國憲法第四修正案，強調人民享有免於「不合理搜索和扣押」的權利。

裁定出爐後，卡斯楚親自前往接回父子，並陪同他們搭機返回明尼蘇達州。他強調，「我們不會停止，直到每個孩子、所有家庭都能在家團聚。」