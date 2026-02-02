　
社會 社會焦點 保障人權

台64丟包頂大生害命　律師揭關鍵：司機可能殺人罪

記者陳俊宏／綜合報導

頂大資優生、25歲溫姓替代役男酒後叫車返家，卻遭無良的Bolt平台林姓司機（46歲）丟包在台64快速道路，導致遭後方4輛車輾過慘死。對此，律師顏紘頤表示，如果是司機把人拖下車的，這案子恐怕就不只是「遺棄致死罪」，有可能是「殺人罪」了。

▼監視器拍到事發當天，溫男搭乘的多元計程車準備上台64線。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼溫男被丟包在台64上後被4車輾壓身亡，現場用木屑鋪在鮮血上，監視器拍到多元計程車準備上台64 。（圖／記者陳以昇翻攝）

若「司機拖下車」涉殺人罪

顏紘頤1日在臉書說，台64線替代役頂大生丟包致死案目前還在調查中，事實究竟為何還不確定，目前先以遺棄致死罪送辦；遺棄致死罪是重罪，可處無期徒刑或7年以上有期徒，但本案真的只會成立遺棄致死罪而已嗎？

顏紘頤指出，「我的想法是，如果是頂大生自己開門走下車，司機沒阻止就開車落跑，可能會是遺棄致死罪。但如果是司機把祂拖下車的，這案子恐怕就不只是遺棄致死罪，有可能是殺人罪了。

▼案發時間軸。（AI協作圖／記者葉國吏製作，經編輯審核）

▲▼丟包頂大生關鍵12分鐘。（AI協作圖／記者葉國吏製作，經編輯審核）

司機丟包1分鐘後報警

顏紘頤認為，「在快速道路上把人從車裡面拖出來丟棄，不管害祂被疾駛而來的後車輾斃，跟把人推到鐵軌上導致被進站火車撞死，情節上並沒有不同。除非司機說，他不知道快速道路會有車子經過，但這種說法一般人應該都不會相信吧！」

溫男原本有大好前程，未料25日凌晨酒後叫來多元計程車返家，卻遭林姓司機丟包在台64快速道路。林男在丟包乘客後短短約1分鐘，隨即良心不安而撥打電話報警，請警方上台64查看情況。料當員警趕抵時，溫男已遭4車輾過，頭部重創、四肢變形，死狀悽慘。

經警方追查，溫男確認遭39歲陳男、26歲邱男、54歲簡男及45歲魏男輾斃，因此連同林姓司機在內，5人均被依過失致死罪送辦，而林男也涉及遺棄致死罪。

▼溫男遭司機丟包台64車道，被4車輾過慘死。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲▼新北台64線死亡車禍，醉男遭多元計程車運將丟包車道，被4車輾斃慘死。（圖／記者陸運陞翻攝）

司機涉遺棄致死 20萬交保

事後林男第一時間遭諭令5萬元交保，但由於本案疑點重重，檢警後續改列為「重大刑案」偵辦，並重新召開偵查庭。訊後林男的交保金提高到20萬元，但沒限制出境、出海。

而Bolt叫車平台發出聲明強調，本案已進入刑事調查程序，將全力配合相關調查，協助釐清事故發生的經過與相關事實；鑑於案件仍處於司法調查階段，現階段不便就相關細節進一步對外說明。

01/30 全台詐欺最新數據

447 1 9269 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

顏紘頤

黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」

黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」
撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

太狂！全恩菲首套實戰球衣拍出3.5萬高價　本人親揭首秀時間

太狂！全恩菲首套實戰球衣拍出3.5萬高價　本人親揭首秀時間

