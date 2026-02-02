伊朗最高領袖警告「恐爆區域戰爭」　川普回應了

▲美國總統川普 。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

伊朗最高領袖哈米尼警告，若美國對伊朗發動攻擊，恐將引爆區域性戰爭。對此，美國總統川普2日回應，他仍希望能與伊朗達成協議，避免局勢進一步升高。

川普：希望能透過談判解決

法新社報導，針對哈米尼的警告，川普在受訪時直言，「他當然會這麼說。」川普表示，希望雙方能透過談判解決歧見，「如果我們能達成協議，那是最好的結果；如果沒有，那我們就會知道他說的是否屬實。」

在美國持續向中東地區部署軍力之際，哈米尼（Ali Khamenei）稍早透過半官方的塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）警告，任何對伊朗的攻擊都不會是局部衝突，「美國人應該明白，如果他們發動戰爭，這將會是一場區域性戰爭。」

美伊都透露談判有所進展

川普先前則指出，伊朗「正在認真進行討論」，他期盼談判能夠產生「可接受的」成果。伊朗最高國家安全會議秘書拉里賈尼（Ali Larijani）日前也表示，伊朗與美國之間的談判架構正逐步取得進展。

川普過去曾以伊朗的核子野心，以及當局血腥鎮壓反政府抗議為由，警告美國可能出手干預。伊朗近來的示威浪潮，起初源自民眾對高物價的不滿，隨後擴大為反政府運動，伊朗領導層則指控這是美國與以色列煽動的「暴亂」。

華府先前曾因26歲抗議人士索坦尼（Erfan Soltani）遭判死刑，以及可能有示威者被處決，發出軍事干預警告。不過，索坦尼的律師2日表示，當局已下令將其釋放。伊朗司法機關則澄清，索坦尼從未被判死刑，相關罪名也不涉及極刑。

隨著美伊緊張情勢升高，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）2日坦言，他擔憂局勢可能出現「誤判」，但仍相信川普「有足夠的智慧做出正確決定」。他在接受CNN專訪時表示，若美方談判團隊遵循川普的立場，並達成確保伊朗不發展核武的公平合理協議，雙方仍有重啟對話的空間。