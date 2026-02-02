　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

伊朗最高領袖警告「恐爆區域戰爭」　川普回應了

▲美國總統川普 。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普 。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

伊朗最高領袖哈米尼警告，若美國對伊朗發動攻擊，恐將引爆區域性戰爭。對此，美國總統川普2日回應，他仍希望能與伊朗達成協議，避免局勢進一步升高。

川普：希望能透過談判解決

法新社報導，針對哈米尼的警告，川普在受訪時直言，「他當然會這麼說。」川普表示，希望雙方能透過談判解決歧見，「如果我們能達成協議，那是最好的結果；如果沒有，那我們就會知道他說的是否屬實。」

在美國持續向中東地區部署軍力之際，哈米尼（Ali Khamenei）稍早透過半官方的塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）警告，任何對伊朗的攻擊都不會是局部衝突，「美國人應該明白，如果他們發動戰爭，這將會是一場區域性戰爭。」

美伊都透露談判有所進展

川普先前則指出，伊朗「正在認真進行討論」，他期盼談判能夠產生「可接受的」成果。伊朗最高國家安全會議秘書拉里賈尼（Ali Larijani）日前也表示，伊朗與美國之間的談判架構正逐步取得進展。

川普過去曾以伊朗的核子野心，以及當局血腥鎮壓反政府抗議為由，警告美國可能出手干預。伊朗近來的示威浪潮，起初源自民眾對高物價的不滿，隨後擴大為反政府運動，伊朗領導層則指控這是美國與以色列煽動的「暴亂」。

華府先前曾因26歲抗議人士索坦尼（Erfan Soltani）遭判死刑，以及可能有示威者被處決，發出軍事干預警告。不過，索坦尼的律師2日表示，當局已下令將其釋放。伊朗司法機關則澄清，索坦尼從未被判死刑，相關罪名也不涉及極刑。

隨著美伊緊張情勢升高，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）2日坦言，他擔憂局勢可能出現「誤判」，但仍相信川普「有足夠的智慧做出正確決定」。他在接受CNN專訪時表示，若美方談判團隊遵循川普的立場，並達成確保伊朗不發展核武的公平合理協議，雙方仍有重啟對話的空間。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 9269 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日本世紀大雪　多人「遭活埋」積雪178cm
謝金燕大方公開體重數字　超狂菜單曝光
FTISLAND崔敏煥演唱會昏倒！
今彩539幸運議員是誰？　王瑞德爆：得主是非國民黨議員

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

5歲男童遭ICE拘留10天獲釋！　法官批川普政府：釀兒童心理創傷

伊朗最高領袖警告「恐爆區域戰爭」　川普回應了

21歲男闖夜店「身分是總統」！14歲建國領薪水：領土比梵蒂岡大

驚見7萬人逃難潮！巴基斯坦清真寺示警撤離　國防部長發聲

除雪遭活埋！日本世紀大雪「青森積雪178cm」　2周釀18死249傷

被爆怕美國空襲「躲地下碉堡」！　伊朗領袖哈米尼公開露面

珍藏20年金飾賣了！價飆22倍驚人獲利曝光　金店老闆也看傻

遭母親狂砍！日男童「滿身血」飛奔求救　妹妹無呼吸心跳倒地

19歲網紅爬雪山活活凍死！　愛犬頂暴風雪「守屍4天」不吃不喝

淫魔富豪是間諜？「美人計」色誘政要富豪　替俄做事蒐集黑料

黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」

撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

太狂！全恩菲首套實戰球衣拍出3.5萬高價　本人親揭首秀時間

想瞞著薩摩耶偷偷出門　轉頭發現牠在門口XD

交創紀錄成績單！黃仁勳宴請魏哲家　「沒有台積電，這一切都不可能實現」

11重機「集體闖國道」畫面曝光　1車1罰最高6000元

黃仁勳：從未承諾砸千億美元投資OPEN AI　對每一輪融資都會評估

輝達總部未定案　黃仁勳喊「簽約很簡單」盼快開工

5歲男童遭ICE拘留10天獲釋！　法官批川普政府：釀兒童心理創傷

伊朗最高領袖警告「恐爆區域戰爭」　川普回應了

21歲男闖夜店「身分是總統」！14歲建國領薪水：領土比梵蒂岡大

驚見7萬人逃難潮！巴基斯坦清真寺示警撤離　國防部長發聲

除雪遭活埋！日本世紀大雪「青森積雪178cm」　2周釀18死249傷

被爆怕美國空襲「躲地下碉堡」！　伊朗領袖哈米尼公開露面

珍藏20年金飾賣了！價飆22倍驚人獲利曝光　金店老闆也看傻

遭母親狂砍！日男童「滿身血」飛奔求救　妹妹無呼吸心跳倒地

19歲網紅爬雪山活活凍死！　愛犬頂暴風雪「守屍4天」不吃不喝

淫魔富豪是間諜？「美人計」色誘政要富豪　替俄做事蒐集黑料

《臥底洪小姐》「骨盆王者」申有娜演技首發　穿搭3關鍵顯腰又顯瘦

5歲男童遭ICE拘留10天獲釋！　法官批川普政府：釀兒童心理創傷

瑞典修法對13歲出手　我們準備好面對低齡犯罪了嗎？

伊朗最高領袖警告「恐爆區域戰爭」　川普回應了

YouTube頻道「酷的夢」遭盜！本人求救：有在Google工作的人嗎？

福斯Amarok皮卡車「澳洲推W600專屬車型」！操控強化過彎更精準

30歲男清晨如廁1分鐘即倒地猝死！妻淚崩：只是上個廁所人就沒了

沒瘦10%賠200萬！矢板明夫1個月「暴瘦11kg」　3大秘密武器曝

講「三七五減租」被控帶政治！高雄師遭投訴　無奈選擇離職

美國賣場展示電腦「沒裝記憶體」　怕被偷網曝：看過有人現場拆

【要出什麼拳】貓一直重複腳腳開花　表情超呆萌XD

國際熱門新聞

除雪遭活埋！日本世紀大雪「青森積雪178cm」

21歲男宣布獨立建國！當總統領薪水

她日本滑雪場「遭纜車拖走」吊掛空中亡

女賣出珍藏20年金飾　超狂獲利曝光

淫魔檔案！安德魯趴地摸女謎照曝光

19歲網紅爬雪山凍死！愛犬-10度「守屍4天」

黃仁勳點名「3種人」AI時代最先被淘汰

鞭刑140下　她被打到當場昏厥

伊朗最高領袖警告「恐爆區域戰爭」　川普回應了

又有台灣人在柬埔寨被抓

被爆「躲地下碉堡」！　哈米尼公開露面

研究：不沾鍋1道刮痕可釋出230萬塑膠微粒

日女童遭母砍命危！哥滿身血飛奔求救

清真寺示警！巴基斯坦7萬人驚恐冒雪逃命

更多熱門

相關新聞

川普：美國正開始與古巴對話

川普：美國正開始與古巴對話

美國總統川普1月29日簽署行政命令宣布國家進入緊急狀態，揚言對向古巴出售、提供石油的國家加徵關稅，持續施壓切斷古巴關鍵石油供應。川普1月31日晚間在前往佛州的專機上透露，美國已開始與古巴領導階層展開對話。

美軍機現蹤伊朗附近　核設施衛星影像曝光

美軍機現蹤伊朗附近　核設施衛星影像曝光

淫魔檔案！安德魯趴地摸女謎照曝光

淫魔檔案！安德魯趴地摸女謎照曝光

川普：伊朗正與美方談話　看看接下來會發生什麼

川普：伊朗正與美方談話　看看接下來會發生什麼

伊朗高官稱與美談判架構有進展　軍方再度警告勿動武

伊朗高官稱與美談判架構有進展　軍方再度警告勿動武

關鍵字：

伊朗川普

讀者迴響

熱門新聞

新北男闖入住家「躺床」性侵　女驚醒轉頭崩潰！他撐頭：怎麼是妳

一堆女生都在穿！「1保暖神物」恐壓壞血管　醫示警了

爛痘搞1年！女大生臉上「百隻8腳蟲蠕動」猛生小孩

頑童道歉了！　台中開唱「被嫌太吵擾民」致歉：短期內不會再回來

痛毆老夫婦惡徒身分曝！竟是高雄環保局清潔隊員

13歲妹確診胃癌晚期！元凶竟是爸爸害的

除雪遭活埋！日本世紀大雪「青森積雪178cm」

北市師大分部女墜落　查出是當地居民

謝典林開箱700坪豪宅！吳音寧：三代立委只富謝家

高雄阿公抱走路邊盆栽！失主報案：那是骨灰盆

謝金燕大方公開體重數字　超狂菜單曝光

下波挑戰強烈冷氣團　急凍時間曝

21歲男宣布獨立建國！當總統領薪水

江啟臣深夜發聲：已簽署黨中央協議

她日本滑雪場「遭纜車拖走」吊掛空中亡

更多

最夯影音

更多
黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」

黃仁勳才送魏哲家出兆元宴　秒喊「台積電未來10年產能至少翻倍」
撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

撞人還動手！男大生英勇制伏惡騎士　慘破相曝：吃飯不敢脫口罩

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

插座為何要做3孔？　她曝接地銅棒重要性

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

北市光路南路火災2死！罹難男女身分曝光

太狂！全恩菲首套實戰球衣拍出3.5萬高價　本人親揭首秀時間

太狂！全恩菲首套實戰球衣拍出3.5萬高價　本人親揭首秀時間

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面