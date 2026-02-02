　
沒瘦10%賠200萬！矢板明夫1個月「暴瘦11kg」　3大秘密武器曝

▲印太戰略智庫執行長矢板明夫。（圖／記者湯興漢攝）

▲印太戰略智庫執行長矢板明夫。（圖／記者湯興漢攝）

記者閔文昱／綜合報導

印太戰略智庫執行長矢板明夫，長期在節目與社群平台談論政治與國際局勢，風格一向理性嚴肅。不過，他1日深夜卻罕見在臉書分享一段相當私人的經歷——減肥成果。矢板明夫透露，自己在2026年1月短短一個月內，體重從91公斤降到79.9公斤，成功瘦下11公斤，回到15年前的體重，也讓不少網友直呼「太誇張」。

矢板明夫開宗明義指出，這次減重最大的體悟是，「減肥成功，靠的從來不是意志力，而是方法。」他也將這段經驗總結為三個「秘密武器」，並直言，若少了其中任何一項，恐怕都難以達成目標。

百達翡麗當賭注　動機強到不能輸

矢板明夫透露，第一個關鍵是「強烈到不容失敗的動機」。過去他也曾喊著要減肥，但一遇到美食就輕易破功，這次卻不同，因為與朋友打了一個「極度不理性」的賭——若月底前沒瘦下10%，就得送對方一支百達翡麗名錶。當他查到最便宜款也要158萬元，甚至可能飆破200萬元時，瞬間警覺「這一局不能輸」，也成為他這次咬牙撐住的最大推力。

第二個「秘密武器」，則是醫療輔助。矢板明夫坦言，在朋友建議下，他使用了俗稱「瘦瘦針」的治療方式，但並非追求快速瘦身，而是讓「餓」這件事不再那麼難受。對於應酬多、飯局密集的他而言，能在不餓、不煩躁的狀態下做出理性選擇，已經成功了一大半。

▲矢板明夫1個月甩肉11公斤。（圖／翻攝自Facebook／矢板明夫）

▲矢板明夫1個月甩肉11公斤。（圖／翻攝自Facebook／矢板明夫）

ChatGPT變身24小時教練

至於第三個、也是他認為最關鍵的武器，則是 ChatGPT AI。矢板明夫形容，自己幾乎把 AI 當成24小時隨身教練，每餐拍照、計算熱量、詢問判斷，甚至曾偷偷吃了兩塊肥肉，事後坦白後還被「先唸一頓」，再冷靜協助補救。他笑說，AI不只提醒鹽分比糖更可怕、尿酸偏高要注意，甚至連半夜餓醒「只吃7顆杏仁就好」都能給出具體建議，專業又囉嗦，但非常可靠。

回顧這一個月的變化，矢板明夫認為，減肥其實不必走苦行僧路線，應酬時多吃菜、敬酒時抿一口，運動也不必拼命，只要避免身體發炎與水腫即可。當體重計的數字每天往下，那種成就感反而會讓人「上癮」。

矢板明夫最後也感性表示，這次減肥經驗讓他深刻感受到，科技確實能改變生活，只要工具用對、方法找對，再給自己一個退無可退的理由，看似不可能的事，其實也沒那麼困難。他也鼓勵有心改變的人，不妨從今天開始，給自己一個新的嘗試。

減肥秘訣矢板明夫AI教練百達翡麗瘦身法

